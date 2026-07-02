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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı lanetliyoruz

21:182/07/2026, Perşembe
G: 2/07/2026, Perşembe
AA
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Suriye'nin başkenti Şam'daki saldırıyı lanetledi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, Suriye'nin başkenti Şam'daki saldırıyı lanetledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin başkenti Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı lanetledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Suriye'nin egemenliğini ve birliğini hedef alan saldırılar karşısında kardeş Suriye'nin yanındayız. Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı lanetliyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin başı sağ olsun."



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