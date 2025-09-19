Sanatçılar Gazze için ayakta

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Arena'da düzenlenen “Filistin için Birlikte” (Together for Palestine) yardım konserinde ünlü sanatçılar, oyuncular ve aktivistler sahne aldı. Londra'nın en büyük stadyumu Wembley Arena’da gerçekleştirilen etkinlikte elde edilen gelirler, Choose Love aracılığıyla Filistinli yardım kuruluşlarına bağışlandı. Konserde Bastille, James Blake, Paloma Faith, Jamie xx, PinkPantheress gibi isimlerin yanı sıra Filistinli sanatçılar Sama’ Abdulhadi, Saint Levant ve Elyanna da sahne aldı. Dünyaca ünlü çok sayıda oyuncu, müzisyen, yazar ve aktivist konser öncesinde videolu mesaj yayımlayarak Filistin’de katliamın durması ve ateşkes için ortak çağrı yaptı.

"FİLİSTİN İSMİNİN GEÇMESİ KESİN BİR RET KARARI"

Etkinliğin organizatörlüğünü üstlenen İngiliz sanatçı Brian Eno, “Bir mekan bulmak bile zorluydu: 'Filistin' kelimesinin anılması bile neredeyse kesin bir ret kararının habercisiydi, ancak son aylarda değişen küresel farkındalık sayesinde bu konser mümkün oldu"dedi. Etkinlikte Florence Pugh, Nicola Coughlan ve Benedict Cumberbatch gibi ünlü oyuncular, futbol efsanesi Eric Cantona ve BM Filistin Özel Temsilcisi Francesca Albanese de konuşma yaptı.

"SESSİZ KALMAK TARAFSIZLIK DEĞİL SUÇ ORTAKLIĞI"

Pugh, “Böyle bir acı karşısında sessiz kalmak tarafsızlık değildir, suç ortaklığıdır” sözleriyle dikkat çekti. Filistinli sanatçı Malak Mattar’ın tasarımına katkı sunduğu sahnede, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren sekiz Filistinli sanatçının eserleri sergilendi. Vogue dergisine göre bu, konserin en güçlü mesajlarından biri oldu. Etkinlikten elde edilen gelirler, Filistin Çocuk Yardım Fonu (PCRF), Filistin Tıbbi Yardım Derneği ve Gazze’de yetim bakım programları yürüten Taawon gibi kuruluşlara aktarılacak. Guardian’a göre konserin sonunda yaklaşık 1,5 milyon sterlin (2 milyon dolar) bağış toplandığı açıklandı.

FİLİSTİN İÇİN ORTAK ÇAĞRI

Çok sayıda ünlü müzisyen, yazar ve aktivist, “Together for Palestine” konseri öncesinde videolu mesaj yayımlayarak Filistin’de katliamın durması ve ateşkes için ortak çağrı yaptı. Billie Eilish, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix, Malala Yousafzai ve Javier Bardem'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim, Filistin'e destek çağrısı yaptı. Videoda Amerikalı pop yıldızı Billie Eilish ve kardeşi Finneas "Filistin için birlikte" ifadelerini kullandı. İskoç aktör Brian Cox, videodaki mesajında "Filistin halkı adına gerçeği söylemek zorundayız" dedi. Çocuk edebiyatı yazarı Michael Wayne Rosen, "Bu ülkenin liderlerinin Gazze ve Batı Şeria’daki sivillerin toplu katlinde suç ortağı olduklarını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETİNE BASKI YAP

Ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch, "Filistin İçin Birlikte" etkinliğinde Filistinli şair Mahmud Derviş'in "Bu topraklarda yaşamak için sebepler var" şiirini okudu. İngiliz komedyen ve oyuncu Steve Coogan ise, "Şimdi sesini yükseltmek önemli, bu olay bittiğinde değil. Şu anda, olaylar yaşanırken. Hükümetine baskı yap, barışçıl kampanya yürütenlere destek ol. Ateşkes çağrısı yap. Ölümleri durdurun" ifadelerini kullandı. Çevrim içi olarak canlı yayımlanan ve Filistinli kuruluşlara bağış toplamak amacıyla düzenlenen konserden elde edilen gelir, Taawon (Refah Derneği-Welfare Association), Filistinli Çocuklara Yardım Fonu (PCRF) ve Filistin Tıbbi Yardım Derneği (PMRS) gibi kuruluşlara aktarılacak.











