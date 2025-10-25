Sarı Hat'ta sinsi plan

İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ilk aşaması kapsamında gerisine çekilmeyi taahhüt ettiği Sarı Hat'tı gizlice genişleterek, kalıcı işgalin hazırlıklarını yapıyor. BBC’nin analizinde yer verdiği uydu görüntüleri, İsrail’in anlaşmayla belirlenen sınırın ötesine geçerek kontrol alanını genişlettiğini gösterdi. Sarı Hat ilerisinde tampon bölge oluşturmak isteyen terör devleti, bu yolla ateşkesi yok sayarak kalıcı işgale hazırlık yapıyor. Ayrıca, terör devletinin çekildiği Sarı Hat'tın içinde 40’tan fazla askeri üs kurduğu belirlendi.

500 METRE İÇERİDE

Uydu görüntülerine göre İsrail’in uyguladığı Sarı Hat ile anlaşmada belirlenen Sarı Hat arasında fark var. İsrail ordusu, hattı yüzlerce metre ileriye taşıyarak kontrol ettiği alanları gizlice genişletti. İsrail ordusu, Gazze’ye 3,5 metre yüksekliğinde sarı renkli beton bariyerler yerleştirmeye başladı. Görüntüler kuzeyde Al-Atatra Mahallesi ve güneyde Han Yunus çevresindeki blokların, beklenen sınırdan 180 ila 520 metre içeride konumlandırıldığını ortaya koydu.

KALICI İŞGAL HAZIRLIĞI

Uzmanlar, bu adımın İsrail’in “tam kontrol sağlanamayan alanlardan tampon bölge oluşturma” stratejisiyle uyumlu olduğunu belirtiyor. Zira terör devleti bu yolla işgali kalıcı hale getirmek istediği bölgede, belirlediği mevzide konuşlanacak. Ateşkesi bozmak isteyen ve sık sık anlaşmayı ihlal eden işgalci güç, 2 milyon Filistinliyi Sarı Hat gerisinde hapsedecek.

40 AKTİF ASKERİ MEVZİ

El Cezire’nin haber ajansı SANAD’ın analizine göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi genelinde yaklaşık 40 aktif mevzi bulunduruyor. Her vilayette en az bir askeri tesis yer alıyor. Bazı mevziler savaş sırasında kurulan üsler üzerine inşa edilirken, diğerleri yeni kuruldu. Kuzey Gazze’de 9, Gazze Şehri’nde 6, Deyr El-Balah’ta 1, Han Yunus’ta 11 ve Refah’ta 13 mevzi bulunuyor.

“SINIRA YAKLAŞAN ÇOCUKLARI VURUN”

Diğer yandan İsrail’in Kanal 14 televizyonu, Sarı Hat'ta yaklaşan Filistinlilere nasıl davranılacağı konusunda yapılan kabine toplantısında hararetli tartışmalar yaşandığını bildirdi. Habere göre, Genelkurmay Başkan Yardımcısı, askerlerin hatta yaklaşan yetişkinlere ateş açtığını, ancak “çocuklar ve eşekler”e ateş edilmediğini söyledi. Aşırı sağcı bakan Itamar Ben Gvir ise “çocuğa da eşeğe de ateş edin” diyerek İsrail’in “merhametli olmayı bırakması” gerektiğini savundu. Şin Bet Bakanı Avi Dichter, Ben Gvir’i uyararak “çite yaklaşan herkese ateş açmanın” tehlikeli olduğunu söyledi. Bunun üzerine Savunma Bakanı Israel Katz, “Çite yaklaşan herkes vurulacağını bilmeli” diyerek tartışmayı sonlandırdı.

100 KİŞİ HAYALİ SINIRDA ÖLDÜ

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana sarı çizgi yakınlarında yaşanan saldırılarda yaklaşık 100 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Sivil Savunma Teşkilatı’na göre, 18 Ekim’de Zeytun Mahallesi’nde 11 kişi, İsrail’in ateşi sonucu yaşamını yitirdi. Ölenler arasında yedi çocuk ve üç kadın bulunuyordu. İsrail ordusu, söz konusu aracın sarı çizgiyi geçtiğini belirterek ateş açıldığını açıkladı. Ancak çizgi için fiziksel bir işaret bulunmadığından, halk sınırın yerini belirlemekte zorlanıyor.







