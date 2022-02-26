Dünya Savaş cepheden siber ortama sıçradı Kremlinin resmi internet sitesine giriş yapılamıyor
AVRUPA

Savaş cepheden siber ortama sıçradı: Kremlin’in resmi internet sitesine giriş yapılamıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıların ardından, iki ülke arasında siber savaşlar da meydana geliyor. Son olarak Kremlin’in resmi internet sitesine giriş yapılamadığı öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Savaş cepheden siber ortama sıçradı: Kremlin’in resmi internet sitesine giriş yapılamıyor
Kremlin (Arşiv)

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri harekatın üçüncü gününde, başkent Kiev olmak üzere birçok Ukrayna kentinde çatışmalar sürerken, internet üzerinden siber saldırılar da devam ediyor.

Gerçekleştirilen siber saldırılar nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Devlet Başkanlığının resmi internet sitesi olan Kremlin’e erişim tamamen kesildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Rusya Federal Uzay Ajansı’nın (Roscosmos) internet sitesine Ukrayna’nın Lviv kentinden siber saldırı yapıldığını duyurdu. Açıklamada, “Roscosmos web sitesine yapılan DDoS saldırısı, Lviv’den organize edildi ve dünyanın farklı ülkelerindeki sunucularda bulunan bir bot ağı kullanılarak yapıldı” denildi.

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından sonra dün açıklama yapan dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Rusya’ya karşı siber saldırılar başlattığını duyurdu.

Aynı zamanda Ukraynalı hacker grupları dahil olmak üzere dünyanın çeşitli noktalarından da Rusya’ya karşı siber saldırılar başlatıldı. İnternet dünyasında başlayan bu savaşa Rusya’daki hacker grupları tarafından da karşı saldırılarla cevap verdikleri öğrenildi.

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