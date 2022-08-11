Dünya Savaş Kırıma mı sıçrıyor?
ASYA

Savaş Kırım'a mı sıçrıyor?

Rus işgali altındaki Herson kentini kurtarmak için karşı saldırıya geçen sürdüren Ukrayna, savaşın Kırım'ın kurtuluşu ile son bulacağını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Savaş Kırıma mı sıçrıyor?
Kırım

Önceki gün Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’da bulunan Rusya’ya ait Novofedorivka askeri hava üssünde 7 kez art arda patlama sesleri duyulmuş, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, cephanelik ve yakıt depolarının imha olduğu ve onlarca savaş uçağının kullanılamaz hale geldiği iddia edilmişti. Washington Post'a konuşan Ukraynalı bir hükümet yetkilisi saldırıyı Ukrayna Özel Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiğini kaydederken, Novofedorivka’da OHAL ilan edildi.Saldırı sonrası yerel halkın bölgeyi terk etmeye başladığı aktarılırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’den Kırım’la ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

  • Rusya-Ukrayna savaşının Kırım’ın ilhakı ile başladığını belirten Zelenski, savaşın yine Kırım’ın kurtuluşuyla da son bulması gerektiğini belirtti. Kırım’ın Ukrayna’ya ait olduğunu vurgulayan Ukraynalı lider, “Kırım’dan asla vazgeçmeyeceğiz. Rusya, yarımadamızı Avrupa’nın en tehlikeli yerlerinden biri haline getirdi. Kırım’da Rus işgalcilerin varlığı, tüm Avrupa ve küresel istikrar için bir tehdittir” sözlerini sarf etti. Kırım’daki askeri üsse yapılan saldırı sonrası yapılan açıklama, “savaş Kırım’a mı sıçrıyor” sorusunu gündeme getirdi. Öte yandan Rusya’nın, Ukrayna’nın Dnipropetrovsk bölgesinde gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 23 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

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