Dünya Selfie çekilmek isterken uçurumdan düştü
AMERİKA

Selfie çekilmek isterken uçurumdan düştü

Fotoğraf çekilmek için uçurumun kenarına çıkan Richard Jacops, metrelerce aşağı düşerek hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi Diğer
​Selfie çekilmek isterken uçurumdan düştü
Richard Jacops.

ABD'nin Arizona eyaletinde çok acı bir olay yaşandı. Uçurum kenarında manzara sebebiyle fotoğraf çekilmek isteyen 21 yaşındaki Richard Jacobs aşağı düşerek acı bir şekilde can verdi.

Selfie çekilmek isterken uçurumdan düştü.
Selfie çekilmek isterken uçurumdan düştü.

Trajedik bir kaza

  • Olay yerine giden polis ekipleri "Uyuşturucu kullanımına dair hiçbir iz yok. Sadece çok trajik bir kazaydı." açıklamasında bulundu.

200 metre aşağı düşmüş

Dengesini kaybederek uçurumdan düşen Jacobson'un geçirdiği olay yanında olan arkadaşlarını hayrete düşürdü. Yaşadıkları şoke sonrası polis ekiplerine haber veren gençler, Jacobson'un cansız bedeninin helikopter sayesinden alındığını söyledi.

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