​Selfie çekilmek isterken uçurumdan düştü

ABD Başkanı Joe Biden'den kendisine soru soran muhabire: Ne aptalca bir soru

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile Ukrayna arasındaki son gerilimle ilgili bir soru soran muhabire güldü.



Muhabirin, 'Neden ilk adımı Putin'den bekliyorsunuz, efendim?' sorusunu oldukça komik bulan Biden, 'Ne aptalca bir soru.' cevabını verdi.

