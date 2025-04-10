Gazze’nin güneyinde bulunan Refah kentinin Tel es-Sultan bölgesinde yaralılara yardım için giden sağlık ekibine yönelik saldırı düzenleyen İsrail ordusu 15 kişilik sağlık ekibini şehit etti. Saldırılar esnasında şehit edilen sağlık personeli arkadaşlarıyla birlikte olup işgalcilerden kurtulan tek kişi olan Filistin Kızılayı personeli olan Munzer Abid, yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı. Soykırımın başladığı ilk günden beri Gazze’de ilk yardım alanında çalışmalar yaptığını söyleyen Abid, “Yaralıların olduğu bölgeye gittiğimizde işgalci güçlerin bulunduğu bölgede bir anda hedef alındık. Tespit ettiğimiz noktaya ulaştığımızda bir anda ambulanslarımıza ateş açıldı. Saldırı anında hiçbirimizin sesi çıkmıyordu, arkadaşlarımın sadece güçlükle aldıkları nefesleri duyuyordum. Ambulansın arka kısmında bulunan yere yüzüstü yatmasaydım ben de ölmüştüm. Bütün arkadaşlarım öldükten sonra işgalci askerler ambulansın içinden beni çıkardılar ve işkenceler etmeye başladılar” diye konuştu. Yaşanan katliamın üstünü örtmek için Abid’e işkenceler edildiğini aynı esnada delilleri karartmak için ölen arkadaşları için buldozerlerle büyük çukurlar açtıklarını ifade eden Abid, “Yaşadığımız zulmü anlatıyoruz ancak karşılık bulamıyoruz bu yüzden bizi kendi halimize bırakın ve sessizce ölümümüzü seyredin” diyerek bütün dünyaya karşı kırgınlığını belirtti.