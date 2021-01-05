Dünya Seyşellerde koronavirüsten ilk can kaybı yaşandı
AFRİKA

Seyşeller’de koronavirüsten ilk can kaybı yaşandı

Afrika’nın doğusunda Hint Okyanusu’ndaki ada ülkesi Seyşeller’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm vakası gerçekleşti.

Haber Merkezi AA
Seyşeller'de bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Seyşeller'de bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Seyşeller Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 57 yaşında bir vatandaşın yeni yıldan beri tedavi gördüğü hastanede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, bunun ülkedeki ilk can kaybı olduğu belirtildi.

  • Bakanlık, ülkede bugüne kadar 322 vaka kaydedildiğini ve 222 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Devlet Başkanı Wavel Ramkalawan, vatandaşlara hitabında, durumun kötüye gitmeye devam ettiğini ve herkesin salgını ciddiye alması gerektiğini söyledi.

Ramkalawan, salgını kontrol altına almak için halkı maske takmaya ve önlem almaya çağırdı.

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