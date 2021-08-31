Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade talebine kabul

Avusturya Wels Mahkemesi, kara para aklama ve dolandırıcılıkla suçlanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın, Türkiye'ye iadesine karar verdi.
ABD'NİN TALEBİ İNCELENİYOR
Mahkeme ABD'nin iade talebiyle ilgili de kararını verdikten sonra, Korkmaz'ın hangi ülkeye teslim edileceğini kesinleştirecek.
KORKMAZ'IN AVUKATI KONUŞTU
ABD'nin iade talebiyle ilgili incelemenin sürdüğünü belirten Korkmaz'ın Avukatı Volkan Dülger, mahkemenin her iki ülkenin iade taleplerini ayrı ayrı değerlendirdiğini, ABD'nin reddedilmesi durumunda Korkmaz'ın Türkiye'ye teslim edileceğini söyledi.
SADECE AİLESİ ZİYARET ETTİ
Korkmaz'ın bu süreçte yalnızca ailesi ve avukatlarıyla görüştüğünü belirten Dülger, ziyaretçilerin detaylarıyla kayıt altına alındığını, 'esrarengiz ziyaretçileri' olduğu iddiasının gerçek olmadığını aktardı.