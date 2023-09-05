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Dünya

Şiddetli yağmurla felakete dönüşen Burning Man festival alanından çıkışlar başladı

ABD'nin Nevada eyaletinde her yıl düzenlenen Burning Man müzik festivalinin gerçekleştirildiği alanda şiddetli yağışlar sebebiyle binlerce kişi mahsur kalmış, bir kişi yaşamını yitirmişti. Büyük bir çamur çilesinin ortasında kalan binlerce kişinin festival alanından çıkışına izin verildi. Kararın ardından oluşan araç kuyrukları havadan görüntülendi.

11:55 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
ABD'deki Burning Man festivalinde mahsur kalan binlerce kişi alandan ayrılmaya başladı.

ABD'deki Burning Man festivalinde mahsur kalan binlerce kişi alandan ayrılmaya başladı.

ABD'nin Nevada eyaletinde Black Rock Çölü'nde düzenlenen dünyanın en büyük müzik festivallerinden "Burning Man"e katılan ve şiddetli yağışlar nedeniyle mahsur kalan binlerce kişinin alandan ayrılma süreci başlatıldı.

Organizasyon yetkilileri, yaptıkları açıklamada, festivalin düzenlendiği alandan çıkış sürecinin başladığını ve sürüş yasağının kaldırıldığını duyurdu.

İnsanlara binlerce kişinin aynı anda yola çıkmasının trafik yoğunluğuna neden olacağı uyarısı yapan yetkililer, bunun önlenmesi için mümkün olduğunca daha geç yola çıkma çağrısında bulundu.

Binlerce kişi festival alanında mahsur kaldı

Festivalin düzenlendiği Black Rock Çölü'nün zemini 1 Eylül'de şiddetli yağışlar sebebiyle çamur birikintisine dönüşmüş, binlerce kişi mahsur kalmıştı.

Organizasyon yetkilileri, 40 yaşında olduğu düşünülen bir kişinin hayatını kaybettiğini ancak ölüm nedeninin şiddetli yağışlar olmadığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Yetkililer, alana giriş ve çıkış noktalarındaki tüm yolların kapalı olduğunu ve uçuşların yapılmadığını belirterek, katılımcılara oldukları yerde kalmaları, yiyecek, su ve araç yakıtlarını muhafaza etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

Araçların zemini daha kötü hale getirmesi sebebiyle etkinliğe giriş ve çıkış yolları kapatılmıştı.

Her yıl 70 binden fazla kişinin katıldığı, 9 gün süren dünyanın en büyük müzik festivallerinden "Burning Man" kapsamında ziyaretçiler, çölün ortasına kurulan geçici şehirde tüm ihtiyaçlarını kendileri karşılıyor.



#ABD
#Burning Man
#Black Rock Çölü
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