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Dünya

İspanya'da şiddetli yağışlar can aldı: Bir kişi öldü iki kişi kayboldu

İspanya'nın orta ve güney bölgelerini iki gündür etkisi altına alan şiddetli yağışlar sebebiyle bir kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin kaybolduğu bildirildi.

11:21 . 4/09/2023 Pazartesi
AA
İspanya

İspanya

Castilla La Mancha özerk hükümet başkanı Emiliano Garcia Page, Toledo kentinin Casarrubios del Monte ilçesinde şiddetli yağışların ciddi hasarlara neden olduğunu, araçta mahsur kalan bir kişinin öldüğünü açıkladı.

Başkent Madrid'in Aldea del Fresno ilçesinde de Alberche Nehri'ne düşen araçtaki 2 kişinin kayıp olduğu bilgisi verildi.

Şiddetli yağış sonucu bazı yol ve köprülerin çöktüğü Castilla La Mancha, Castilla y Leon, Madrid, Extremadura bölgelerinde çok sayıda ara yolun ulaşıma kapandığı, Madrid-Endülüs ve Madrid-Castilla La Mancha hızlı tren seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

Yağışlar sebebiyle birçok ev ve iş yerini su bastı.

Meteoroloji uzmanları, yağışlı havanın akşam saatlerinden itibaren ülkeyi terk edeceğini duyurdu.



#şiddetli yağış
#1 ölü 2 kayıp
#ispanya
36 dakika önce
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