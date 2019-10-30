Dünya Şilideki gösteriler uluslararası iki zirveyi iptal ettirdi
AMERİKA

Şili'deki gösteriler uluslararası iki zirveyi iptal ettirdi

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkesinde iki haftadır süren hükümet karşıtı gösteriler ve şiddet olayları nedeniyle, ülkesinde yapılması planlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin iptal edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Güney Amerika ülkesi Şili’de gösteriler, başkent Santiago'da 19 Ekim'de şiddetlenerek ülke geneline yayıldı.
Güney Amerika ülkesi Şili’de gösteriler, başkent Santiago'da 19 Ekim'de şiddetlenerek ülke geneline yayıldı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'da basın toplantısı düzenledi.

Hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterileri hedef alan Pinera, "Büyük bir üzüntüyle söylüyoruz çünkü bu Şili için üzücü bir durum, hükümetimiz APEC ve COP25 zirvelerine ev sahipliği yapmamaya karar verdi. Bu iki zirve için de sorun teşkil eden sıkıntıları ve rahatsızlıkları derinden anlıyor ve üzüntülü olduğumuzu dile getiriyoruz" diye konuştu.

Pinera, bu kararın ülkenin son dönemde içinde bulunduğu zor durum nedeniyle alındığını belirterek, hükümetinin birincil önceliğinin kamu düzenini, vatandaşın güvenliğini ve sosyal barışı sağlamak olduğunu kaydetti.

Öte yandan Pinera, daha önce uygulamaya koyduğu ekonomik yardım paketinin genişletileceğini ve halkı dinlemek için bir diyalog sürecinin başlatılacağını sözlerine ekledi.

APEC Zirvesi'nin kasımda, COP25 Zirvesi'nin de aralıkta Şili'de düzenlenmesi planlanmıştı.

Bu arada, ülkenin son zamanlarda yaşadığı en büyük krize dönüşen gösteriler hala sürüyor.

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Şili'deki gösteriler

  • Güney Amerika ülkesi Şili’de gösteriler, başkent Santiago'da günde 3 milyondan fazla kişinin kullandığı metro ücretlerine 6 Ekim'de yapılan zamla başlamış ve 19 Ekim'de de şiddetlenerek birçok kentte yağma olaylarına da yol açan hükümet karşıtı gösteri ve şiddet olaylarına dönüşmüştü.
  • Gösteriler nedeniyle ülkede 20 kişini hayatını kaybetmiş, bin 218 kişi yaralanmış ve 9 bin 203 kişi gözaltına alınmıştı.
  • Yağmalama ve kundaklama olaylarının yaşandığı protestolar nedeniyle, ülkede 3 bölge ile 11 şehirde güvenliğin orduya bırakılmasını kapsayan "acil durum" ve "sokağa çıkma yasağı" ilan edilmişti.
  • Şili Devlet Başkanı Pinera'nın, halkın ekonomik sorunlarını anlayamadığı için özür dilemiş, ekonomik yardım paketi hayata geçirmiş ve kabinesinden 8 bakanı değiştirmesine rağmen gösteriler durulmamıştı.
  • Santiago'da göstericilerin başlıca toplanma alanı olan İtalya Meydanında 25 ekimde düzenlenen gösteriye yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi katılmıştı.
  • Şili'de günlerdir devam eden ve hükümetin geri adımlarına rağmen durmayan gösteriler nedeniyle, diktatör Augusto Pinochet'in 1990'da devrilmesinden sonra ilk kez doğal afet söz konusu olmamasına rağmen "acil durum" ilan edilmiş ve güvenliği sağlama görevi orduya verilmişti.

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