Sınır boyu gasp

Rasul Ayn, Aynel Arap bölgesinde PKK tünelleri sebebi ile evleri çöken vatandaşlar Yeni Şafak’a mağduriyetlerini anlattılar. Rakka Eski Vali Yardımcısı Abdullatif el Keçel, Rakka, Haseke bölgelerinde, PKK’nın israil’in Filistin’de uyguladığı politikayı izlediğini söyledi.

TARİHİN EN KANLI İŞGALİ

Tel Abyad, Resulayn, Aynel Arab, Dırbesiye, Malikiye gibi sınıra sıfır noktalarda yüzlerce tünel kazıldığını belirten el Keçel şunları söyledi: Tel Abyad’a bağlı Munbatah Köyü’nde şahsım ve akrabalarıma ait 6 evimiz PKK militanları tarafından gasp edildi. Yine kendime ait 800 dönüm arazi zorla elimizden alındı. Bizim zahire ve pamuk yetiştirdiğimiz tarlalarda sadece uyuşturucu ekiyorlar. Rakka, Haseke, Deir el Zor ve Münbiç bölgelerinde tarihin en kanlı işgal ve yağması yaşanıyor. Üstelik bu insanlığa karşı işlenen suçlar ABD himayesinde gerçekleşiyor.

O DEMİRLE BİR KAÇ ŞEHİR İNŞA EDİLİRDİ

ABD, sınıra silah ve cephane ile birlikte demir ve çimento taşıyor. Irak, Mısır ve Esed bölgesinden Türkiye sınırına binlerce ton demir ve çimento ABD tarafından taşınıyor. Suriye’nin doğusunda harap olan birçok şehir bu çimento ve demirlerle imar edilebilir, ancak bu kaynak terör tünellerine harcanıyor. Bölge düz olduğu için örgüt tüm kendisine yer altında bir direnç hattı kuruyor. Bunu herkes görüyor ve izliyor. Bu çalışmalar 1 yıl önce başladı ve şu an olağanüstü arttı.

70’TEN FAZLA EV ÇÖKTÜ

Bu tüneller sebebi ile 70’ten fazla ev çöktü. Şu an sınıra 10-15 kilometreye kadar yakınlığı olan tüm evler büyük tehlike altında. PKK bu yöntemi de tehcir politikasının devamı olarak uyguluyor. Hiçbir ev sahibine herhangi bir ödeme yapmadan evine el koyuyorlar. Bir çok beldenin altı tüneller sebebi ile oyuldu ve binlerce ev çökme tehlikesi ile karşı karşıya.”

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Felaket olur

Suriye’de karşı karşıya oldukları felaketin büyük bir boyuta ulaştığına dikkat çeken Rakka eski Vali Yardımcısı Abdullatif el Keçel, Türkiye’nin bölgeye müdahale etmesi istedi. el Keçel, “Bölge halkının onuru, namusu terör örgütü ve destekçileri tarafından ayaklar altına alındı. Türkiye müdahalede geç kalırsa felaketin boyutu çok daha artar. Biz sadece Türk askeri ve bölge halkının çocukları ile kendi topraklarını yeniden özgürleştireceği günü bekliyoruz” dedi.