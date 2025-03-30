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Sınır dışı kararı şimdilik iptal

Sınır dışı kararı şimdilik iptal

04:0030/03/2025, Pazar
G: 30/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Rümeysa Öztürk
Rümeysa Öztürk

Filistin’e destek verdiği için 25 Mart’ta ABD’de gözaltına alınıp vizesi iptal edilen doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkındaki sınır dışı kararı 1 Nisan’a kadar durduruldu. Kararı alan Massachusetts Bölge Mahkemesi, ABD yönetiminden o tarihe kadar gerekli savunmayı yapmasını istedi. BM de Öztürk’ün gözaltına alınmasını “keyfilik” olarak niteledi.

Trump yönetimi, Filistin destekçisi öğrenciler ve akademisyenlere yönelik baskıya devam ediyor. Bunun son örneği Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınması oldu. Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi’nde doktora eğitimi alan Öztürk, sırf Filistin’e destek verdiği için 25 Mart akşamı Boston kentindeki evinden çıktığı esnada 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisince gözaltına alınmıştı. ABD Dışişleri de öğrenci vizesini yaktığı gencin sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Massachusetts Bölge Mahkemesi Yargıcı Denise Casper, Öztürk'ün avukatının mahkemeye başvurusu üzerine yazılı kararını açıkladı. Casper kararında, Öztürk'ün sınır dışı edilmesinin “Kişinin hukuka aykırı olarak özgürlüğünden yoksun bırakıldığı iddiasıyla mahkemeye yapılan başvuru” sonuçlanana kadar durdurulmasına hükmetti. Kararda, hükümet tarafının 1 Nisan gün sonuna kadar mahkemeye gerekli savunmayı yapması istendi.


BM: GÖZALTI HUKUKSUZ

BM'den de Rümeysa Öztürk'ün ABD'de gözaltına alınmasına tepki geldi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, gözaltının uluslararası hukukla bağdaşmadığını vurguladı. Rümeysa Öztürk’ü insan hakları ve özgürlüklerine ilişkin herhangi bir davranıştan dolayı tutuklamanın keyfi olduğunu ifade eden Throssell, ABD'nin taraf olduğu Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğü ve barışçıl toplantı haklarının yanı sıra bir ülkede yasal olarak bulunan vatandaş olmayanların haklarını, keyfi sınır dışı edilmekten ve ayrımcılığa karşı koruduğunu söyledi.


Türkiye takipte

Hukuksuz şekilde gözaltına alınan Rümeysa Öztürk hala serbest bırakılmadı. Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, genç Rümeysa’nın serbest bırakılması için girişimlerin sürdüğü bilgisini verdi. Washington Büyükelçiliği ve ilgili başkonsolosluklar tarafından her türlü hukuki desteğin sağlandığı vurgulandı. Türkiye'nin Houston Başkonsolosu’nun önceki gün Öztürk'ü Louisiana'da tutulduğu merkezde ziyaret ettiğini belirten Keçeli, genç kızın istek ve taleplerinin yerel makamlar ve avukatına iletildiğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da genç Rümeysa’nın babası Levent Öztürk’ü aradı. Öztürk'ün eğitim hakkı ve özgürlüğünün keyfi olarak kısıtlanmasının kabul edilemeyeceğini kaydeden Göktaş, konunun takipçisi olduklarını dile getirdi.


#Rümeysa Öztürk
#ABD
#Filistin
#Gazze

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