Sırada Deutsche Bank mı var?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonu kontrol altına almak için uyguladığı agresif faiz politikası ve küresel finans sisteminde yaşanan aksaklıklar piyasalarda risk algısını artırmayı sürdürüyor. Silvergate Bank, 209 milyar dolarlık varlığa sahip Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve kripto işlemlere aracılık eden Signature Bank'ın iflasının hemen ardından sıçrayan kıvılcımın Avrupa’yı da ateşe vermesi gecikmedi.

İsviçre'nin 167 yıllık bankası Credit Suisse'te güven krizi patlak verdi. UBS, 19 Mart'ta rakibi Credit Suisse'i 3 milyar franga satın alarak korkuları geçici süreliğine dindirse de Avrupa’daki banka iflası paniği devam ediyor. Son olarak Deutsche Bank’ta yaşanan gelişmeler, endişeleri körükledi.

HİSSE FİYATI 5 AYIN DİBİNDE

Mart ayı başlarında bankacılık krizinin patlak vermesinden bu yana, Deutsche Bank hisseleri yüzde 26,57 ile ortalamanın üzerinde eridi. Politika yapıcıların son dalgalanmalardan sonra sistemin istikrarlı olduğuna dair güvence vermesine rağmen Alman hisseleri Mart ayında değerinin dörtte birini kaybetti. Deutsche Bank temerrüdüne karşı sigorta maliyetleri şiddetli bir hareketle yükselirken, Fed’in faiz artırımının ardından bankacılık sistemindeki stresin etkisiyle hisse senedinin fiyatı son beş ayın en düşük seviyesine indi.

RİSK PRİMİNDE KESKİN YÜKSELİŞ

Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank’ın tahvil sahipleri için bir sigorta türü olan kredi temerrüt takası (CDS) 142 baz puandan 222 baz puana yükseldi. Refinitiv verilerine göre bu, Deutsche Bank'ın CDS priminde kaydedilen en büyük günlük artışa işaret etti. Deutsche Bank hisseleri, temerrüde düşme riskine karşı sigorta maliyetindeki keskin artışın genel istikrara ilişkin endişeleri artırmasının ardından geriledi.

TAHVİLLERDE SATIŞ BASKISI

Deutsche Bank tahvillerinde de satışlar var. Tradeweb verilerine göre, birinci kademe dolar tahvilleri, 74,716 sente gerilerken, getiri yüzde 22,87'ye tırmanarak iki hafta önceki seviyesinin iki katına çıktı. Uzmanlar, Deutsche Bank için ana hedefin, mevduatı korumak ve iletişimi kontrol etmek olduğunu belirtiyor.

AB liderleri bankacılık sektörünü güçlü buluyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, bankacılık sektörünün sermaye ve likidite pozisyonlarının güçlü olduğunu, krizlere dayanacağını bildirdi. AB liderleri, bankacılık sektöründeki çalkantıları görüşmek üzere bir araya geldi. Brüksel'de gerçekleştirilen toplantının "Avro Zirvesi" adlı oturumuna AB Konseyi Başkanı Charles Michel başkanlık etti. Toplantıya, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katıldı. Toplantı bitiminde yayımlanan zirve bildirisinde, "Bankacılık sektörümüz güçlü sermaye ve likidite pozisyonları ile dayanıklıdır" ifadeleri yer aldı.







