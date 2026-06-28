Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Birkaç hafta içinde istifa edeceğim

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bir dönem genel başkanlığını da yaptığı iktidardaki Sırp İlerleme Partisi’nin (SNS) başkent Belgrad'da ‘Sırbistan-Tek Aile’ sloganıyla düzenlediği mitinge katıldı.

Sırbistan Ulusal Meclisi önünde konuşma yapan Vucic, “Birkaç hafta daha Cumhurbaşkanı olarak görevimi sürdüreceğim, sonra istifa ediyorum. Hiçbir şey sonsuza kadar değil, öyle de olmasın. Herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.