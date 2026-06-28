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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Birkaç hafta içinde istifa edeceğim

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Birkaç hafta içinde istifa edeceğim

09:4728/06/2026, Pazar
DHA
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, “Birkaç hafta içinde görevimden istifa edeceğim” dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bir dönem genel başkanlığını da yaptığı iktidardaki Sırp İlerleme Partisi’nin (SNS) başkent Belgrad'da ‘Sırbistan-Tek Aile’ sloganıyla düzenlediği mitinge katıldı.

Sırbistan Ulusal Meclisi önünde konuşma yapan Vucic, “Birkaç hafta daha Cumhurbaşkanı olarak görevimi sürdüreceğim, sonra istifa ediyorum. Hiçbir şey sonsuza kadar değil, öyle de olmasın. Herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Vucic, erken seçim tarihini de yakında duyuracağını söyleyerek, Sırbistan'ın askeri tarafsızlık tutumunu sürdürmesinin önemli olduğunu kaydetti. Çin ve Rusya ile geleneksel dostluğa dayanan ilişkilerin devam etmesi gerektiğini belirten Vucic, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde daha hızlı ilerlemesi temennisinde bulundu.

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