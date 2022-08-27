Dünya Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic LGBT etkinliği Europridenin iptal edildiğini duyurdu
AVRUPA

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic LGBT etkinliği 'Europride'nin iptal edildiğini duyurdu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, her yıl başka bir Avrupa kentinde yapılan uluslararası LGBT etkinliği Europride'nin iptal edildiğini açıkladı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 50 bin kişi, LGBT üyelerinin eylül ayında gerçekleştirmeyi planladıkları Europride'a karşı tepki yürüyüşü düzenlemişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic LGBT etkinliği Europridenin iptal edildiğini duyurdu
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, eylül ayında yapılması planlanan uluslararası LGBT etkinliği Europride'ın iptal edildiğini söyledi.

BASKILARA DAYANAMADI

Sırbistan üzerine çeşitli yönlerden gelen büyük baskı olduğunu söyleyen Vucic, "Sorun onların (baskıların) daha güçlü olup olmadığı değil, sadece bir noktada her şeyi elde edemezsiniz ve hepsi bu" ifadelerini kullandı.

Sırbistan LGBT'ye karşı ayaklandı: Geleneksel değerleri korumak için mücadele edin
DÜNYA
Sırbistan LGBT'ye karşı ayaklandı: Geleneksel değerleri korumak için mücadele edin

Belgrad halkı LGBT'ye karşı ayaklandı

Eylül ayında Belgrad'da yapılması planlanan uluslararası LGBT etkinliği Europride'a karşı 16 Ağustos pazar günü binlerce kişi Belgrad şehir merkezinde toplanmıştı.

Geleneksel değerlerin korunması ve toplumun cinselleştirilmesine bir son verilmesi çağrısında bulunan kalabalığı Sırp Ortodoks Kilise Piskoposu Nikanor liderlik etmişti.

Yürüyüşte en önde bulunan Nikanor, "Böyle bir şeyi organize eden ve buna katılan herkesi lanetleyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da halk LGBT'ye karşı ayaklandı
OYNAT 00:49
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da halk LGBT'ye karşı ayaklandı
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 50 bin kişi, LGBT üyelerinin Eylül ayında gerçekleştirmeyi planladıkları etkinliği Europride'a karşı tepki yürüyüşü düzenledi. Geleneksel değerlerin korunması ve toplumun cinsiyetsizleştirilmesine bir son verilmesi çağrısında bulunan kalabalığa Sırp Ortodoks Kilise Piskoposu Nikanor liderlik etti. Nikanor, 'Böyle bir şeyi organize eden ve buna katılan herkesi lanetleyeceğim.' ifadelerini kullandı.


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