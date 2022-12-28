Dünya Sırbistan ile Kosova arasında tansiyon yükseliyor Sınıra kamyon ve traktörlerle barikat kurdular
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Sırbistan ile Kosova arasında tansiyon yükseliyor: Sınıra kamyon ve traktörlerle barikat kurdular

Sırbistan'ın Kosova sınırındaki Merdare Sınır Kapısına Sırplar tarafından barikat kurulduğu bildirildi. Gelişme üzerine Kosova Dışişleri Bakanlığı ise "Sırp suç örgütleri, Merdare'deki sınır noktasını kapattı. Hareket halinde olan tüm gurbetçilerin, Kosova kurumlarından ikinci bir duyuru gelene kadar diğer sınır noktalarını kullanmalarını öneriyoruz" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Sırbistan ile Kosova arasında tansiyon yükseliyor: Sınıra kamyon ve traktörlerle barikat kurdular
20 kişilik bir grubun, kamyon ve traktörlerle barikat kurduğu ifade edilirken, sınır bölgesinde trafiğin durduğu belirtildi.

Sırbistan Radyo ve Televizyonunda yer alan haberde, Merdare yakınlarındaki Kursumlija Köyü sakinlerinden yaklaşık 20 kişilik bir grubun, kamyon ve traktörlerle barikat kurduğu ifade edilirken, sınır bölgesinde trafiğin durduğu belirtildi.

Kosovalı Sırplara destek vermek amacıyla barikat kurulduğuna işaret edilen haberde, son günlerde sıkça kullanılan Niş-Priştine karayolunda uzun kuyruklar oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

Yerel medyada da yolun Avrupa'dan Kosova'ya gelen gurbetçilerin ülkelerine geçişlerini engellemek için kapatıldığı iddia edildi.

Kosova Dışişleri Bakanlığı da "Sırp suç örgütleri Merdare'deki sınır noktasını kapattı. Hareket halinde olan tüm gurbetçilerin, Kosova kurumlarından ikinci bir duyuru gelene kadar diğer sınır noktalarını kullanmalarını öneriyoruz." açıklaması yaptı

Cumhurbaşkanı Vucic'ten ordu ziyareti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bu gece Sırbistan Ordusu mensuplarını ziyaret etti.

Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kraljeva ve Raska arasında bir yerde. Sırbistan Ordusu birliklerini ziyaret ettim ve Kosovalı Sırpların temsilcileriyle toplantı için yola devam ediyorum. Adalet ve gerçeğe inanıyorum ama Sırpların gücüne ve kararlılığına daha çok." ifadelerine yer verdi.

Vucic'in, Raska Kışlasında Kosovalı Sırpların temsilcileriyle bir araya geleceği belirtilirken, görüşmenin sabah saatlerine kadar devam edeceği kaydedildi.

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasıyla bir süredir iki ülke arasında gerilim yaşanıyor.

Gözaltı kararına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutarken, bugün itibarıyla yeni barikatlar da kuruldu.

Yeni bir savaşın ayak sesleri yükseliyor: Ordu ve polise
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucicin bu gece itibarıyla ordu ve polise hazır ol emri verdiği bildirildi.
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Savunma Bakanı Milos Vucevic, Vucicin, Sırbistan ordusuna en yüksek savaş hazırlığında olmaları talimatı verdiğini ifade ederek, bunun gereken durumda silahlı çatışma anlamına gelebileceğini belirtti.
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Paniğe yer olmadığını söyleyen Vucevic, Ancak endişe için yer var. Belli ki sadece Sırbistan sorunların siyasi anlaşma ile çözüleceğine inanıyor. Karşı taraf (Kosova) sürekli olarak kendi başına hareket ediyor. dedi.
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İçişleri Bakanı Bratislav Gasic, Cumhurbaşkanı Vucicin polislere de hazır ol emri verdiğini kaydederek, Kosovadaki Sırpların korunmasının hedeflendiğini aktardı.
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Kosovalı Sırpların eski Sırp polis memuru Dejan Panticin gözaltına alınmasına tepki olarak Kosovanın kuzeyinde 10 Aralıktan bu yana kurduğu barikatlar hala kaldırılmazken, son yaşanan olaylar Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginliği yeniden tırmandırdı.
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Sırbistanın genelkurmay başkanını sınır bölgesine göndermesinin ardından Kosovanın kuzeyinde dün gece meydana gelen silahlı saldırı sonucu iki ülke karşı karşıya gelirken, NATOnun Kosovadaki Barış Gücü (KFOR), gün içerisinde yaptığı açıklamada, saldırı olayının soruşturulduğunu belirtti.
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Panticin gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralıktan bu yana 17 gündür ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.
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AB, NATO ve ABD, Kosovanın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi ve barikatların kaldırılması çağrısı yaptı.
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Bu arada, Kosovanın kuzeyindeki yerel bir televizyon ekibine maskeli kişilerce taşlı saldırı düzenlendi.
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Kosova Gazeteciler Derneği AGK), Kosovanın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Zubin Potok Belediyesine bağlı Zupç köyünde, maskeli kişiler tarafından Klan Kosova televizyonu çalışanlarına yönelik yapılan taşlı saldırıya tepki gösterdi.
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Bunun, aralık ayı içerisinde Kosovanın kuzeyindeki medya çalışanlarına 4. saldırı olduğu ifade edilen açıklamada, Bugün Zupç köyünde gazeteciler Qendresa Bellagoshi, Drin Demiri, kameraman Agon Bejtullahu ve şoför Elsad Sinaniden oluşan ekip taşlı saldırıya uğradı. Otomobilin kırılan camlarından hafif yaralanan gazeteci Bellagoshi ve şoför Sinani tedavi altına alındı. ifadelerine yer verildi.
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Yeni bir savaşın ayak sesleri yükseliyor: Ordu ve polise "hazır ol" emri verildi
Sırbistan ve Kosova arasında bir süredir devam eden gerginlik en üst noktaya ulaştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic orduya "en yüksek savaş hazırlığında" olmaları talimatı verdi. Sırbistan Savunma Bakanı Vucevic, bunun "gereken durumda" silahlı çatışma anlamına gelebileceğini söyledi.


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