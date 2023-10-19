Sisi’den Filistinlileri Sina’ya sürme planına uyarı: Mısır’ı savaşa çekmeyin

İşgalci güç İsrail'in, Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi ABD desteğiyle Mısır'ın Sina bölgesine sürme planına, Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el-Sisi'den çarpıcı bir yanıt geldi. Terör devletinin 75 yıl aradan sonra yeni bir Nekbe'yi hayata geçirme ve savaşı tüm bölgeye yayma çabası karşısında, Batılı ülkeler de Kahire'ye ekonomik ve siyasi baskı yaparak destek oluyor. Gazze'de soykırım ve insanlık suçuna varan bombardıman karşısında bir milyon Filistinli Mısır sınırına yakın bölgelere sığınmaya çalışıyor. İşgalci gücün hedefinin aralıksız bombardıman ile Filistinlileri zorla topraklarından çıkarmak olduğu belirtiliyor. Mısır lideri Sisi, İsrail'in bu planının tüm Filistinlileri bölgeden çıkarma hedefinin bir parçası olduğunu belirtti.





Sıradaki hedef Ürdün olacak

Sisi, Filistinlileri Sina bölgesine yerleştirme çabasının, İsrail işgaline karşı Mısır'ı bir savaşa çekmekle sonuçlanacağını belirterek, Tel-Aviv yönetimi ve ortağı Washington'a uyarıda bulundu. Mısır Devlet Başkanı, Gazze'deki Filistinliler Sina'ya çıkarıldıktan sonra sıranın Batı Şeria'daki Filistinlileri Ürdün'e sürmeye geleceğini savundu. Mısır lideri Filistinliler Sina'ya geçse bile bu sefer İsrail'in bu bölgeye saldırı için yeni bahaneler uyduracağına da işaret etti. Filistin meselesinin güvenlik ve istikrar açısından önemli etkisi olacağını belirten Sisi, konunun buharlaştırılmasına ve Filistinlilerin topraklarından çıkartılmasını Mısır'ın reddettiğini kaydetti. Filistin davasının buharlaştırılmak istenmesinin oldukça tehlikeli olduğunu, Gazze'nin Mısır'a çıkış noktası Refah Kapısını kendilerinin kapatmadığını, İsrail tarafından sürekli bombalanması nedeniyle geçişlerin yapılamadığını savundu.





İkinci Nekbe'ye izin vermeyeceğiz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da, "İsrail’in hesaba çekilmesini ve halkımızın uluslararası bir koruma altına alınmasını istiyorum. Bu saldırıların, halkımıza karşı uygulanan bu suçların durması gerekiyor. 21. yüzyılda ikinci bir Nekbe olmasına izin vermeyeceğiz, fedakarlıklar ne kadar büyük olursa olsun. Akan kanın durması için gereken her şeyi yapacağız" dedi. Abbas, "Filistin halkı vatan toprağında dimdik ayakta duracaktır. Kesinlikle gitmeyeceğiz, kesinlikle gitmeyeceğiz, kesinlikle gitmeyeceğiz" diye konuştu.



