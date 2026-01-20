Yeni Şafak
Siviller ICE’YE Karşı Silahlandı

04:0020/01/2026, Salı
20/01/2026, Salı
ABD.
ABD.

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis–St. Paul bölgesinde sosyal medyada yayılan bir video, ülkede göçmenlik uygulamalarına yönelik artan gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

Videoda, elinde uzun namlulu silah bulunan bir kişinin ICE (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) ajanlarına karşı durduğu ve “İnsanlarımı korumaya çalışıyorum” ifadelerini kullandığı görülüyor. Görüntüler kısa sürede viral olurken, kamuoyunda endişe ve tartışmalara yol açtı. Olay, bölgede son haftalarda yaşanan tartışmalı ICE operasyonlarının ardından geldi. Daha önce federal ajanların karıştığı silahlı müdahaleler ve gözaltılar, yerel halkın tepkisini artırmıştı. ABD medyasındaki haberlere göre bazı kesimler silahlı adamın tutumunu öz savunma olarak değerlendirirken, uzmanlar sivillerin silahlanmasının ciddi çatışma riskleri doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Gelişme, ABD’de göçmenlik politikaları, protesto hakkı ve silah taşıma özgürlüğü etrafındaki gerilimin ne denli tırmandığını bir kez daha gözler önüne serdi. ABD medyası, Trump yönetiminin 1500 asker daha göndermek için hazırlık yaptığını duyurmuştu. Minneapolis'te gerilim düşmezken, gelişmelerin şiddet sarmalına dönüşmesinden ve federal hükümet ile eyalet yönetimini karşı karşıya getirmesinden endişe duyuluyor.



#ABD
#ICE
#Göçmen
#Trump
