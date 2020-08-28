Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Siyah öfke spor camiasına sıçradı NBA durma noktasına geldi
AMERİKA

Siyah öfke spor camiasına sıçradı: ​NBA durma noktasına geldi

Siyah öfke spor camiasına sıçradı: NBA durma noktasına geldi

ABD’de siyahilere yönelik polis şiddetine spor camiası da sessiz kalmadı. NBA takımları play off maçlarını boykot etti, bazı maçlar ertelendi. LA Lakers ve LA Clippers takımları kalan maçların tamamını boykot etme önerisinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
NBA maçları, Mart’ta koronavirüs nedeniyle ara verilmesi sonrası 14 Ağustos’ta yeniden başlamıştı. Oyuncular, Orlando’daki DisneyWorld’de düzen lenen maçlara bir süredir üzerlerinde “Siyahilerin Hayatı Değerlidir” yazılı kıyafetlerle çıkıyordu.
NBA maçları, Mart’ta koronavirüs nedeniyle ara verilmesi sonrası 14 Ağustos’ta yeniden başlamıştı. Oyuncular, Orlando’daki DisneyWorld’de düzen lenen maçlara bir süredir üzerlerinde “Siyahilerin Hayatı Değerlidir” yazılı kıyafetlerle çıkıyordu.

MAÇLAR ERTELENDİ

lABD’nin Wisconsin eyaletinde silahsız siyahi Jacob Blake’in polis tarafından yedi el ateş edilerek vurulmasının ardından bazı takımlar ve sporcular, artan sistematik ırkçılığa tepki göstererek müsabakaları boykot etti. NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks’ın Orlando Magic’e karşı oynadığı play off serisinin beşinci maçını boykot etmesinin ardından, NBA yönetimi çarşamba akşamı Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers ve Houston Rockets-Oklahoma City Thunder karşılaşmalarını da ertelediğini açıkladı.

ABD polisi yine siyahi vurdu: Arkasından 7 el ateş ettiler
DÜNYA
ABD polisi yine siyahi vurdu: Arkasından 7 el ateş ettiler

LEBRON TOPLANTIYI TERK ETTİ

lÖte yandan, LA Lakers ve LA Clipperslı oyuncuların, sezonun boykot edilmesini talep ettiği ve kalan maçlara çıkmayabilecekleri iddia edildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, oyuncular arasında yapılan toplantıda Lakers ve Clippers takımları kalan maçların tamamını boykot etme yönünde görüş belirtti. Ancak diğer takımların hiçbirisi bu fikre destek vermeyince Lakers’lı LeBron James toplantıyı terk etti. Oyuncuların büyük bir kısmının maçlar sırasında daha çok seslerini duyurmaktan ve öne çıkarak protestoları dile getirmekten yana olduğu kaydedildi.

ABD polisinin insanlık dışı saldırısına maruz kalan siyahi Jacob Blake felçli kaldı: Arkasından 8 kez ateş etmişlerdi
DÜNYA
ABD polisinin insanlık dışı saldırısına maruz kalan siyahi Jacob Blake felçli kaldı: Arkasından 8 kez ateş etmişlerdi
Abone Ol Google News
Mesajı hala almadın mı?

Mesajı hala almadın mı?

Akdeniz'deki ​Türk donanması savaş düzeninde!
İki aya yeni müjde gelebilir

İki aya yeni müjde gelebilir

​Alt katmanlarda yeni keşifler yakalayabiliriz.
Yine CHP sahiplendi

Yine CHP sahiplendi

​DHKP-C'li Timtik'e böyle sahip çıktılar.
Başörtülü öğretmenin <br>davası sonuçlandı

Başörtülü öğretmenin
davası sonuçlandı

Süreç 2005'ten bu yana devam ediyordu.
Film gibi hırsızlık

Film gibi hırsızlık

​Satmak için ilan verdiği otomobili böyle çalındı.
Trump şimdi de<br>NBA'e taktı

Trump şimdi de
NBA'e taktı

"Siyasi bir örgüt haline geldi, bu iyi bir şey değil."
15 bin 55 rakamı ne ifade ediyor?

15 bin 55 rakamı ne ifade ediyor?

​Anlamını öğrenenler duygu dolu anlar yaşadı.
Yunanistan sözde<br>anlaşmayı onayladı

Yunanistan sözde
anlaşmayı onayladı

Mısır ile imzalanan skandal anlaşma parlamentoda oylandı.
İstanbul Valiliği uyardı

İstanbul Valiliği uyardı

Bu saatlere dikkat! ​Bir hafta boyunca sürecek.
En geçerli yol tedbir

En geçerli yol tedbir

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Alkışlanacak hareket

Alkışlanacak hareket

​Tıp fakültesini kazanan pazarcı gençten örnek tavır.
Bu ev mezarları olabilir

Bu ev mezarları olabilir

​Harabe yapıda ne tuvalet ne banyo var, içinde 7 kişi yaşıyor...
Masal yoluyla istismar

Masal yoluyla istismar

Yazdığı çocuk kitabında tecavüz sahnelerini anlattı.

Uzmanlar uyarıyor

Uzmanlar uyarıyor

​Üniversite yerleşme belgenizi sosyal medyada teşhir etmeyin.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.