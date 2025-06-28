SiyoNaziler itiraf etti: Ağır silahlarla sivilleri öldürdük

Terör devleti İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçuna ilişkin her gün yeni bir detay ve itiraf ortaya çıkıyor. 18 Mart'tan bugüne, Gazze'ye tam abluka uygulayan işgalci güç, kurduğu ölüm tuzakları ile de her gün en az yüz Filistinliyi katlediyor. İsrail basınına göre, İsrail ordusundaki subay ve askerler, Gazze Şeridi'ndeki ABD-İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (Gaza Humanitarian Foundation) sözde dağıtım noktalarında yardım bekleyen silahsız Filistinlilere doğrudan ateş açma emri verildiğini belirterek, bile isteye başta çocuklar olmak üzere yardım almaya giden sivilleri vurduklarını itiraf etti.

Yardım almak için gidenler hedefte

Haaretz gazetesinin haberine göre, aralarında subayların da bulunduğu İsrail askerleri, tehdit oluşturmadıkları açıkça belli olmasına rağmen dağıtım bölgelerinin çevresinde yardım almak için bekleyen Filistinlileri dağıtmak amacıyla "doğrudan ateş açma emri verildiğini" doğruladı.

Ölüm tarlası

Bir İsrail askeri, "Burası bir ölüm tarlası. Görev yaptığım yerde her gün 1 ila 5 kişi öldürüldü. Onlara düşman gibi davranılıyor. Göz yaşartıcı gaz ya da başka toplumsal olaylara müdahale yöntemi yok, sadece ağır makineli tüfekler, bomba atarlar, havan topları gibi akla gelebilecek her türlü silahla ateş açılıyor" ifadelerini kullandı.

Katliam oyunu!

Kendilerine ateşle karşılık verildiği tek bir örnek görmediğini dile getiren asker, yardım noktalarında Filistinlilere ateş açmanın popüler "Squid Game" dizisiyle meşhur olan "yeşil ışık-kırmızı ışık" oyununun İsrail versiyonu, "salamura balık" şeklinde adlandırdıklarını söyledi.

Emrin kaynağı Siyonist ideoloji

İsrailli subaylar da Tel Aviv'in yardım dağıtım alanlarında neler olup bittiğine ilişkin görüntülerin yayılmasını engellediğini ve GHF'nin uluslararası meşruiyetin çökmesinin önlenmesinden memnun olduğunu kaydetti. Gazze'de görev yapan İsrailli subayların "öldürme emirlerini" ideolojik kararlarla verdikleri belirtildi.

İş birlikçinin ismini verdi

Bir yedek askerin Gazze'de ölümlerin bir şey ifade etmediği bir alana dönüştüğünü söylediği aktarılırken, yardım dağıtım noktasında görevli bir subayın ise "İnsanların tank ateşi, keskin nişancılar ve havan topları altında yardıma ulaşmak zorunda kalması veya ulaşamaması, ne etik ne de ahlaki olarak kabul edilebilir." dediği belirtildi. İsrail ordusunun Gazze'de silahlandırdığı işbirlikçi Yasir Ebu Şebab milisleriyle yardım dağıtım merkezleri çevresinde birlikte çalıştığını kaydeden subay, ordunun yardım almaya çalışan halka yaklaşmamaları için ateş açarak çok sayıda Filistinliyi vurduğunu da itiraf etti.

Ev yıkana 1500 dolar

Haaretz'in haberinde, İsrailli özel şirketlere, Gazze'de yıktıkları her bir ev başına 5 bin şekel (yaklaşık 1500 dolar) ücret ödendiği bildirildi. Deneyimli bir İsrail askeri, bu nedenle şirketlerin Gazze'de gördükleri tüm yapıları kendi inisiyatifleriyle yıktığını, yardım dağıtım noktaları yakınlarındaki yıkımlarda taşeronların kendilerini korumak bahanesiyle ateş açması sonucu Filistinlilerin hayatını kaybettiğini aktardı. Yardım bekleyen Filistinlilere ateş açılmasını emreden komutanlardan birinin İsrail ordusu 252. Tümen Komutanı Yehuda Vach olabileceği belirtildi. Bir İsrail ordusu subayı, birçok subay ve askerin, daha önce Türk-Filistinli Dostluk Hastanesi'nin kendi inisiyatifiyle havaya uçurulması emrini de veren Vach'ın Filistinlilere ateş açılması talimatını sorgulamadan yerine getirdiğine dikkati çekti.

GÖZ GÖRE GÖRE İNKAR ETTİLER

Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptıkları ortak açıklamada, Haaretz'in haberinin iftira olduğunu iddia etti. Terör devletinin katliam ordusu için "dünyanın en ahlaklı ordusu" denilen açıklamada "İsrail ordusunun masum sivillere zarar vermediği" iddia edildi.

CAN KAYBI ARTIYOR

İşgal ordusunun Gazze Şeridi’ne dün sabah saatlerinden akşama kadar düzenlediği saldırılarda aralarında yardım bekleyen sivillerin de bulunduğu en az 59 Filistinli yaşamını yitirdi. İşgalci gücün Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 56 bin 77'ye, yaralıların sayısı da 131 bin 848'e yükseldi. 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 516'ya, yaralıların sayısı da 3 bin 799'a çıktı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.







