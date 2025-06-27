DSÖ: Gazze'de her gün ortalama 112 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılıyor

"DSÖ, 13-25 Haziran tarihlerinde İsrail'de sağlık hizmetlerine yönelik 9 saldırı, İran'da ise sağlık çalışanları ve hastalar arasında ölümler ile yaralanmalara neden olan 5 saldırı belgeledi. DSÖ, radyolojik ve nükleer riskleri izlemek de dahil İsrail ve İran ile çalışmaya devam edecek"