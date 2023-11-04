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Siyonist İsrail kana doymuyor: Gazze'deki Nasr Çocuk Hastanesi'nin girişini bombaladı saldırıda ölü ve yaralılar var

İsrail ordusu, Gazze'nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesi'nin girişini bombaladı, saldırıda ölü ve yaralılar var.

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
09:20 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 09:25 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak

İsrail ordusunun, Gazze'nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesinin girişini bombaladığı, saldırıda ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.


İsrail'in dünde Refah Sınır Kapısı'na yaralıları taşıyan ambulansları ve sığınmacıların kaldığı bir okulu da bombaladığı bildirildi.


İsrail ambulans vurduğunu itiraf etmişti


İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "karadaki askerlere saldırı hazırlığındaki Hamas teröristlerini taşıyan ambulansın" hedef alındığı iddia edildi.


Sığınmacıların kaldığı okul vuruldu


Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde sığınmacıların kaldığı Usame bin Zeyd Okulu'nu da bombaladı.


Saldırıda ölenlerin ve yaralananların olduğu bilgisi verildi.


#Gazze
#İsrail
#Filistin
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