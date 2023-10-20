Siyonist İsrail'in Gazze saldırıları 14. gününde: Bu akan ümmetin kanı

Gazze sakinleri sığınacak yer bulamıyor.
İsrail ordusunun hava saldırılarında Gazze Şeridi'nde bir caminin daha tamamen yıkıldığı açıklandı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde hedef aldığı el-Ömeri Camii'nin tamamen yıkıldığı belirtildi. Açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail sivillerin sığındığı tarihi kiliseyi hedef aldı.
İsrail hastanenin ardından ibadethaneleri hedef aldı
İsrail Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kiliseyi hedef aldı. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı. Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi saldırıyı kınadı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığını duyurdu.
Yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı kilisede İsrail saldırısı sonucu "çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı" aktarıldı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda 1 kız çocuğu hayatını kaybetti.