Siyonist İsrail'in Gazze saldırıları 14. gününde: Bu akan ümmetin kanı

01.30:

Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, 18 Ekim'de "İsrail 10 camiyi yıktı, onlarca cami ve mabede de zarar verdi. Bunlar arasında 7 tarihi cami ve kilise de var" açıklamasında bulunmuştu.