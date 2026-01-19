Siyonizm, Hristiyanlığı tehdit ediyor

Kudüs Ortodoks Patriği Theophilos III ve Kiliseler Konseyi üyeleri tarafından hafta sonu yayımlanan ortak açıklamada, özellikle “Hristiyan Siyonizmi” olarak tanımlanan ideolojik yaklaşımın Hristiyan toplumunda kafa karışıklığı yarattığı ve kiliseler arasındaki birliği zedelediği vurgulandı. Açıklamada söz konusu girişimlerin ise Siyonist güç İsrail içinden ve dışından bazı siyasi aktörler tarafından desteklendiği ifade edildi. Kilise liderleri, bu sürecin tüm Ortadoğu’da Hristiyan varlığının geleceğini tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.