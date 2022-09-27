Dünya Sofyada yıldırımın isabet ettiği üç Suriyeli öldü
AVRUPA

Sofya’da yıldırımın isabet ettiği üç Suriyeli öldü

Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da akşam saatlerinde yaşanan şiddetli fırtına sırasında yıldırım isabet eden üç kişi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
Sofya’da yıldırımın isabet ettiği üç Suriyeli öldü
Arşiv.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da akşam saatlerinde yaşanan şiddetli fırtına sırasında yıldırım isabet eden üç kişi hayatını kaybetti.

Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR) bir ağacın altında yağmurdan korunmaya çalışan üç Suriyelinin, yıldırım isabet etmesi nedeniyle olay yerinde can verdiklerini bildirdi.

Olayda ağır yaralanan diğer bir Suriyeli ise hastaneye kaldırıldı.

Meteoroloji yetkilileri kısa süreli fırtına sırasında kente 800’den fazla noktaya yıldırım isabet ettiğini bildirirken kentin birçok semtinde elektrikler kesildi.

Fırtınada devrilen ağaçlar nedeniyle trafikte sorunlar yaşandı.

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