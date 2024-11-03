Somali Deniz Görev Grubu sıhhi tahliye ve atış eğitimlerine katıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Gökova, TCG Gediz ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'den oluşan "Somali Deniz Görev Grubu" unsurlarınca, "Acil Sıhhi Tahliye ve Atış Eğitimleri" ve "Helikopterden Makineli Tüfek/Hafif Silah Atışları"nın gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"TCG Gökova, TCG Gediz ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'den oluşan 'Somali Deniz Görev Grubu' unsurları tarafından 'Acil Sıhhi Tahliye ve Atış Eğitimleri', 'Helikopterden Makineli Tüfek/Hafif Silah Atışları' gerçekleştirildi. TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'de bulunan ATAK bot ve helikopter ile de 'Koordineli Suüstü Harekatı Eğitimi' yapıldı."