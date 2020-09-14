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Dünya Sonu Napolyon gibi olacak Macron da Napolyon gibi mağlup olacak çünkü karşısında Erdoğan var
AVRUPA

​Sonu Napolyon gibi olacak: Macron da Napolyon gibi mağlup olacak çünkü karşısında Erdoğan var

Sonu Napolyon gibi olacak: Macron da Napolyon gibi mağlup olacak çünkü karşısında Erdoğan var

Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi (AFSAM) Başkanı Mustafa Efe, Doğu Akdeniz’de saldırgan bir politika izleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u Napolyon’a benzetti. Napolyon’un ilk yenilgisini Cezzar Ahmet Paşa’dan aldığını hatırlatan Efe, “Macron da Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da imparatorluk hayalleriyle dolaşıyor. Fakat o da Napolyon gibi mağlup olacak” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Emmanuel Macron ve Recep Tayyip Erdoğan
Emmanuel Macron ve Recep Tayyip Erdoğan

Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi (AFSAM) Başkanı Mustafa Efe, Doğu Akdeniz’de krizi tırmandıran Fransa’nın stratejisini değerlendirdi. Fransa’nın Doğu Akdeniz’de yürüttüğü politikanın sadece bugünü kapsamadığına dikkat çeken Efe, “Tarihte de İpek ve Baharat yollarını kontrol etme ve bu yol üzerindeki zenginliklerin yağmalanması vardı” dedi. Napolyon’un bu maksatla 1799’da Akka’ya saldırdığını ve Cezzar Ahmet Paşa’dan ilk yenilgisini aldığını hatırlatan Efe, Fransa’nın, bu yenilgiden sonra Doğu’daki imparatorluk hayallerinin bittiğini kaydetti. Efe, şunları söyledi:

Mustafa Efe

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, “Bizim derdimiz Türk milletiyle değil, Erdoğan'la” sözlerine cevap veren Erdoğan, “Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Defalarca bunu zaten sana söyledim. 'bak senin tarih bilgin de yok' dedim. Cezayir'de 1 milyon insanı öldüren, Ruanda'da 800 bin insanı öldüren sizsiniz. Siz bize insanlık dersi veremezsiniz önce bunu öğren. Senin tarih bilgin yok önce bunları öğrenmen lazım.” ifadelerini kullandı.

BU YÜZDEN AGRESİF

“Fransa, geçmişte Osmanlı ile karşı karşıya geldiği süreçle, şimdi Türkiye ile karşı karşıya geldiği sürecin aynı olmadığını biliyor. Türkiye’nin Osmanlı dönemindeki gibi zayıf bir durumda olmadığını çok iyi biliyor. Macron’un agresifliğinin arkasındaki sebep de bu. Fransa şu an geçmişte yaptığı gibi adımlar atamıyor. Uçak gemisi gönderiyor, Türkiye dalga geçiyor. Korkup geri adım atmasını bekliyorlar, atmıyor. Bugün de Macron, Libya, Lübnan ve Suriye başta olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Napolyon gibi imparatorluk hayalleriyle dolaşıyor. Fakat o da Napolyon gibi mağlup olacak. Karşılarında Erdoğan var.”

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ENERJİ KRİZİ KAPIDA

Fransa’nın, Afrika’da sıkıştığını belirten Efe, “Fransa’nın 30 nükleer santrali var. Bunların 19’u bilfiil çalışıyor ve uranyumu da Afrika’dan geliyor. Halen Afrika’yı yağmalamaya devam ediyor. Fransa ve Avrupa bir enerji krizi yaşayacak. Doğu Akdeniz’de yaşanan hiçbir şey tesadüf değil. Bu bölgede çıkartılacak doğalgazın Yunanistan üzerinden kurulacak hatla Avrupa’nın rahatlatılması planlanıyor. Fransız petrol şirketi Total üzerinden Akdeniz doğalgazına çökme planları yapan Fransa, bunun gittikçe zorlaştığını gördükçe saldırganlaşıyor. Avrupa, dünyada Türkiye’siz bir düzen kurulamayacağının farkında” dedi.

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KONUMU TEHLİKEDE

Türkiye’nin son yıllarda yeni dünya düzenini talep ediyor olmasının Fransa’yı en çok rahatsız eden söylemlerden biri olduğunu belirten Efe, “Fransa, bu düzen değişikliğini istemiyor. Fransa, eğer yeni bir dünya düzeni kurulacak olursa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan bu yeni dünya düzenindeki konumunun elden gideceğini biliyor. Bundan dolayı da Türkiye, siyasi olarak sıkıştırılmak isteniyor. Türkiye’yi Anadolu topraklarına sıkıştırmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

Bir gemimize Cezzar Ahmet Paşa diyelim

  • Fransa’nın, Yunanistan’ı kullandığını söyleyen Efe, “Yunan topraklarında yaşayanlar eskiden beri Helen İmparatorluğu rüyasıyla Anadolu topraklarını her zaman ele geçirmek istemişlerdir. Yunanistan’ın şu anda hayal kuracak durumu yok, ekonomik, siyasi olarak vahim durumda. Bizim sadece ilkokul ve ortaokul öğrenci sayımız Yunanistan nüfusundan fazla” dedi. Doğu Akdeniz’de fiilen olmasa da psikolojik savaş yürüdüğünü kaydeden Efe, “Bu psikolojik savaşta bize üstünlük kazandıracak enstrümanları yavaş yavaş piyasaya sürmemiz lazım. Doğu Akdeniz'deki savaş gemilerimizden birinin adını Cezzar Ahmet Paşa olarak değiştirelim” önerisinde bulundu.

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