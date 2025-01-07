Sosyal medya hesapları delil niteliğinde: Terörist askerler sığınacak delik arıyor

Haaretz gazetesine göre işgal altındaki topraklarda suç işleyen askerleri takip eden ve onlara karşı dava açan insan hakları örgütlerinin ardı ardına açtıkları davalar sonrası bu uyarı geldi. Haberde ordunun uyarısının özellikle yedek askerlere yönelik olduğu, muvazzaf personelin önceden onay olmadan yurt dışına seyahat edemeyeceği belirtildi. İsrail medyası hafta sonu, Gazze'de savaş suçları işlediği belirlenen bir askerin hakkında açılan soruşturma sonrası Brezilya'dan kaçtığını duyurmuştu. Kaçak askerin Brezilya'dan komşu ülke Arjantin'e sığındığı ortaya çıkmıştı. İsrail Kamu Yayın Kurumu (KAN), söz konusu hareketin, Filistinli kurbanlar için adaleti savunan Belçika merkezli bir kuruluş olan Hind Rajab Vakfı'nın (HRF) yaptığı şikayetten kaynaklandığını söyledi.

İsrail kamu yayıncısı KAN, Brezilya'da turist olarak bulunan yedek askerin, mahkeme kararına rağmen ülkeyi terk etmeyi başardığını ve bildirildiğine göre İsrail'e doğru yola çıktığını söyledi. Tutuklanmaktan nasıl kurtulduğuna dair ayrıntılar ise açıklanmadı. HRF yaptığı açıklamada askerin kaçışını kınadı ve İsrail'i adaleti engellemek için askerin kaçışını planlamakla suçladı. Hakkında tutuklama kararı çıkartılan askerin adının Yuval Vagdani olduğu kaydedilmişti. Yagdani'nin yargıdan kaçışı yurtdışındaki İsrail askerlerinin karıştığı benzer olayların ardından geldi. Geçtiğimiz ay, Sri Lanka'daki tespit edilen muvazzaf bir İsrail askerinin tutuklanması çağrısında bulunulmuş ve İsrail yetkilileri tarafından tahliye edilmesine yol açmıştı. Kasım ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkardı. Kararın emsal niteliğinde olduğu ve Gazze'de soykırıma dahil olan tüm askerlere uygulanabileceği tespit edildi. Bugüne kadar Güney Afrika, Sri Lanka, Belçika, Fransa ve Brezilya'da soykırımcı askerler hakkında davalar açıldı.