Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Soykırım silahları İngiltere'den: İsrail'e rekor seviyede satış yaptılar

Soykırım silahları İngiltere'den: İsrail'e rekor seviyede satış yaptılar

21:477/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber
İngiltere Başbakanlık binası önündeki Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Netanyahu. (Foto: Arşiv)
İngiltere Başbakanlık binası önündeki Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Netanyahu. (Foto: Arşiv)

Gazze'de soykırım yapan İsrail'in 2025 yılında İngiltere'den 1 milyon sterlin değerinde silah satın aldığı ortaya çıktı. İngiliz Channel 4 televizyonunun İsrail ve İngiltere'den elde ettiği verilere dayanarak hazırladığı habere göre, sadece bu yılın ilk 9 ayında satılan silahlar rekor seviyeye ulaştı.

İngiltere merkezli Channel 4 televizyonunun İngiltere ve İsrail kaynaklı verilerle hazırladığı habere göre, Londra yönetimi 2025’in ilk dokuz ayında İsrail’e yaklaşık 1 milyon sterlin (yaklaşık 56 milyon lira) değerinde silah sattı.

2025 itibarıyla rekor kırıldı

Son 3 yılda her yılın yaklaşık iki katından fazla olan bu satış, İngiltere'nin İsrail'e silah satışlarında 2025 yılı itibarıyla rekor kırdığını ortaya koydu.

Bu satışların 400 bin sterlinlik (yaklaşık 22,5 milyon lira) kısmı tek başına haziranda yapılırken, söz konusu ay Ocak 2022'den bu yana en yüksek satışın yapıldığı ay oldu.
En yüksek satışın yapıldığı ikinci ay ise 310 bin sterlinlik (yaklaşık 17,5 milyon lira) silah satılan eylül ayı olarak kayıtlara geçti.

En çok satılan silahlar

İngiltere'nin İsrail'e hangi askeri ekipmanı sattığı net şekilde verilerde belirtilmezken birçok ürün bomba, el bombası, torpido, füze ve mühimmat kategorisi altında yer aldı.

Ağustos ayında yapılan 150 bin sterlinlik (yaklaşık 8,5 milyon lira) satışın 20 bin sterlinlik (yaklaşık 1,1 milyon lira) kısmı ise "mermi" kategorisi altında gerçekleşti.

Verilerde ürünlerin alıcısı gösterilmezken, bu askeri ürünleri alanların başka ülkelere satış yapıp yapmadığı ise bilinmiyor.

"Silah kontrol sistemimizi çok ciddiye alıyoruz"

İngiltere hükümetinden haberle ilgili yapılan değerlendirmede,
"Biz, İsrail ordusuna, Gazze ve Batı Şeria'daki operasyonlarda kullanılmak üzere bomba ve mühimmat satmıyoruz. Verilerde yer alan ürünler sivil kullanım içindir ya da İsrail tarafından hiç kullanılmadan tekrar satılan ürünlerdir. Silah kontrol sistemimizi çok ciddiye alıyor ve askeri ihracatımızın Gazze'de devam eden dehşeti sürdürülmesinde İsrail ordusu tarafından kullanılmasına lisans vermemek için mümkün olan her önlemi aldık."
açıklamasını kullandı.

İsrail'den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise İsrail vergi kanunları gereği daha fazla bilgi verilemeyeceği belirtilirken, haberde yer alan ürünlerin mühimmat veya silah olmayabileceği ifade edildi.

İngiltere hükümeti geçen yıl İsrail'e yönelik yaklaşık 30 silah ihraç lisansını askıya almıştı.

Temmuz 2025 itibarıyla İsrail'e silah ihracatı için verilen yaklaşık 347 lisansın yürürlükte olduğu İngiltere'de hükümet, bu ürünlerin saldırı amaçlı değil savunma amaçlı olduğunu açıklamıştı.

İsrail'in kullandığı bazı F-35 parçalarını üreten İngiltere, bunların satışını durdurmama sebebi olarak üretilen parçaların küresel F-35 havuzunun bir parçası olarak üretilmesini ve doğrudan İsrail'e satılmamasını gösterdi.



#İngiltere
#İsrail
#Gazze
#silah satışı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Memur ve emekli zammı hesaplandı: Yeni maaş tablosu ortaya çıktı! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte güncel tahminler