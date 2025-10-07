Soykırım silahları İngiltere'den: İsrail'e rekor seviyede satış yaptılar

Gazze'de soykırım yapan İsrail'in 2025 yılında İngiltere'den 1 milyon sterlin değerinde silah satın aldığı ortaya çıktı. İngiliz Channel 4 televizyonunun İsrail ve İngiltere'den elde ettiği verilere dayanarak hazırladığı habere göre, sadece bu yılın ilk 9 ayında satılan silahlar rekor seviyeye ulaştı.
İngiltere merkezli Channel 4 televizyonunun İngiltere ve İsrail kaynaklı verilerle hazırladığı habere göre, Londra yönetimi 2025’in ilk dokuz ayında İsrail’e yaklaşık 1 milyon sterlin (yaklaşık 56 milyon lira) değerinde silah sattı.
2025 itibarıyla rekor kırıldı
Son 3 yılda her yılın yaklaşık iki katından fazla olan bu satış, İngiltere'nin İsrail'e silah satışlarında 2025 yılı itibarıyla rekor kırdığını ortaya koydu.
En çok satılan silahlar
İngiltere'nin İsrail'e hangi askeri ekipmanı sattığı net şekilde verilerde belirtilmezken birçok ürün bomba, el bombası, torpido, füze ve mühimmat kategorisi altında yer aldı.
Ağustos ayında yapılan 150 bin sterlinlik (yaklaşık 8,5 milyon lira) satışın 20 bin sterlinlik (yaklaşık 1,1 milyon lira) kısmı ise "mermi" kategorisi altında gerçekleşti.
"Silah kontrol sistemimizi çok ciddiye alıyoruz"
İsrail'den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise İsrail vergi kanunları gereği daha fazla bilgi verilemeyeceği belirtilirken, haberde yer alan ürünlerin mühimmat veya silah olmayabileceği ifade edildi.
İngiltere hükümeti geçen yıl İsrail'e yönelik yaklaşık 30 silah ihraç lisansını askıya almıştı.
Temmuz 2025 itibarıyla İsrail'e silah ihracatı için verilen yaklaşık 347 lisansın yürürlükte olduğu İngiltere'de hükümet, bu ürünlerin saldırı amaçlı değil savunma amaçlı olduğunu açıklamıştı.
İsrail'in kullandığı bazı F-35 parçalarını üreten İngiltere, bunların satışını durdurmama sebebi olarak üretilen parçaların küresel F-35 havuzunun bir parçası olarak üretilmesini ve doğrudan İsrail'e satılmamasını gösterdi.