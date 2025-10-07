Soykırım silahları İngiltere'den: İsrail'e rekor seviyede satış yaptılar

"Biz, İsrail ordusuna, Gazze ve Batı Şeria'daki operasyonlarda kullanılmak üzere bomba ve mühimmat satmıyoruz. Verilerde yer alan ürünler sivil kullanım içindir ya da İsrail tarafından hiç kullanılmadan tekrar satılan ürünlerdir. Silah kontrol sistemimizi çok ciddiye alıyor ve askeri ihracatımızın Gazze'de devam eden dehşeti sürdürülmesinde İsrail ordusu tarafından kullanılmasına lisans vermemek için mümkün olan her önlemi aldık."