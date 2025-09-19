Yeni Şafak
WSJ'e göre ABD İsrail'e yaklaşık 6 milyar dolarlık yeni silah satışı yapmayı planlıyor

21:5819/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
AA
ABD'nin İsrail'e yaklaşık 6 milyar dolarlık yeni silah satışı yapmayı planladığı iddia edildi

Wall Street Journal gazetesine göre, ABD 3,8 milyar dolar değerinde 30 adet AH-64 Apache tipi saldırı helikopteri ve 1,9 milyar dolar tutarında 3 bin 250 piyade zırhlı aracını İsrail'e satmayı planlıyor. Satışın ABD'nin dış askeri yardım programı kapsamında finanse edileceği ve teslimatın en erken 2-3 yıl içerisinde gerçekleşeceği ifade edildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin İsrail'e yaklaşık 6 milyar dolar tutarında yeni silah satışı yapmayı planladığını iddia etti.

WSJ'nin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara ve ulaştığı belgelere göre ABD, 3,8 milyar dolar değerinde 30 adet AH-64 Apache tipi saldırı helikopteri ve 1,9 milyar dolar tutarında 3 bin 250 piyade zırhlı aracını İsrail'e satmayı planlıyor.

Söz konusu silahların teslimatının en erken 2-3 yılı bulacağı ifade edilirken, satışın ABD'nin dış askeri yardım programı kapsamında finanse edileceği belirtiliyor.

Satış planının Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ve Senato Dış İlişkiler Komitesinin liderlerinin onayından geçmesinin ardından Kongre'ye sunulacağı ve kamuoyuna resmi bildiriminin yapılacağı ifade ediliyor.

Öte yandan, söz konusu silah satış planının İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas liderlerine yönelik saldırısından yaklaşık bir ay önce Kongre liderlerine iletildiği vurgulandı.

Ayrıca, satışın gerçekleşmesi halinde İsrail'in mevcut Apache filosunun neredeyse iki katına çıkacağı kaydediliyor.




