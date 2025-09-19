WSJ'e göre ABD İsrail'e yaklaşık 6 milyar dolarlık yeni silah satışı yapmayı planlıyor

WSJ'nin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara ve ulaştığı belgelere göre ABD, 3,8 milyar dolar değerinde 30 adet AH-64 Apache tipi saldırı helikopteri ve 1,9 milyar dolar tutarında 3 bin 250 piyade zırhlı aracını İsrail'e satmayı planlıyor.