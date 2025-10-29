Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Soykırımcı İsrail ordusunda son 18 ayda 36 asker intihar etti

Soykırımcı İsrail ordusunda son 18 ayda 36 asker intihar etti

17:2529/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
İsrail'de ordudaki askerler arasında intihar girişimleri artıyor
İsrail'de ordudaki askerler arasında intihar girişimleri artıyor

Soykırımcı İsrail ordusunda son 18 ayda 279 askerin intihar girişiminde bulunduğu, bunlardan 36'sının hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı Ekim 2023 tarihinden bu yana ordu içerisindeki intihar vakalarındaki artış dikkat çekiyor.


Bu vakalar, Gazze'deki katliamın boyutunu gözler önüne seriyor.


İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail Meclisi Araştırma ve Bilgi Merkezi'nin raporuna göre, ordudaki askerler arasında intihar girişimlerinin "endişe verici düzeyde" olduğunu duyurdu.


279 intihar girişim


Rapora göre, Ocak 2024 ile Temmuz 2025 arasında orduda 279 intihar girişimi kaydedildi.


Haaretz gazetesi, aynı dönemde 36 askerin intihar ederek hayatını kaybettiğini aktardı.



Toplam 124 asker intihar etti


Raporda ayrıca intihar girişimlerine ilişkin sistematik veri toplanmasına 2024'ten itibaren başlandığı ve intihar girişimlerinin yüzde 12'sinin yüksek, yüzde 88'inin ise orta derecede riskli olduğu ifade edildi.


İsrail ordusunda 2017'den Temmuz 2025'e kadar toplam 124 askerin intihar ettiği, bunların yüzde 68'inin zorunlu hizmette, yüzde 21'inin aktif yedekte, yüzde 11'inin sürekli hizmette olduğu belirtildi.


Rapora göre, özellikle 2023'ten itibaren yedek askerler arasındaki intihar vakalarında belirgin bir artış gözlemlendi; bu durum son Gazze savaşının ardından aktif asker sayısındaki artışa bağlandı.


#israil
#asker
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kredi kartı borç yapılandırması var mı, olacak mı?