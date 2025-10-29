Soykırımcı İsrail ordusunda son 18 ayda 36 asker intihar etti

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı Ekim 2023 tarihinden bu yana ordu içerisindeki intihar vakalarındaki artış dikkat çekiyor.





Bu vakalar, Gazze'deki katliamın boyutunu gözler önüne seriyor.





İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail Meclisi Araştırma ve Bilgi Merkezi'nin raporuna göre, ordudaki askerler arasında intihar girişimlerinin "endişe verici düzeyde" olduğunu duyurdu.





279 intihar girişim





Rapora göre, Ocak 2024 ile Temmuz 2025 arasında orduda 279 intihar girişimi kaydedildi.





Haaretz gazetesi, aynı dönemde 36 askerin intihar ederek hayatını kaybettiğini aktardı.









Toplam 124 asker intihar etti





Raporda ayrıca intihar girişimlerine ilişkin sistematik veri toplanmasına 2024'ten itibaren başlandığı ve intihar girişimlerinin yüzde 12'sinin yüksek, yüzde 88'inin ise orta derecede riskli olduğu ifade edildi.





İsrail ordusunda 2017'den Temmuz 2025'e kadar toplam 124 askerin intihar ettiği, bunların yüzde 68'inin zorunlu hizmette, yüzde 21'inin aktif yedekte, yüzde 11'inin sürekli hizmette olduğu belirtildi.





Rapora göre, özellikle 2023'ten itibaren yedek askerler arasındaki intihar vakalarında belirgin bir artış gözlemlendi; bu durum son Gazze savaşının ardından aktif asker sayısındaki artışa bağlandı.



