Soykırımın eli kanlı ortağı ABD katliamı aklama peşinde: Hamas'a karşı şoke eden hamle

ABD Adalet Bakanlığı, İsmail Haniye, Yahya Sinvar, Muhammed Al-Masri, Marwan Issa, Halid Meşal ve Ali Baraka hakkında 7 Ekim 2023'teki saldırıyı planlama, destekleme, cinayet, insan kaçırma gibi suçlamaları içeren iddianame hazırladı. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland konuyla ilgili açıklamasında, “Adalet Bakanlığı, Yahya Sinvar ve Hamas'ın diğer üst düzey liderlerini, Amerikan vatandaşlarını öldürmek ve ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atmak için onlarca yıl süren bir kampanyayı finanse etmek, yönetmek ve denetlemekle suçladı” dedi.
Bakanlık, 7 Ekim saldırılarında 40'tan fazla ABD vatandaşının da hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca geçen hafta öldüğü açıklanan ABD vatandaşı rehine Hersh Goldberg-Polin'in (23) de ‘Hamas tarafından' öldürüldüğü öne sürüldü. ABD medyası iddianamenin 1 Şubat 2024'te hazırlandığını ve mühürlü tutulduğunu, İsmail Haniye'nin suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından mühürlü tutulmasına gerek kalmadığını yazdı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: