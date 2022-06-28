Dünya Subwayde mayonez cinayeti Çalışanlara kurşun yağdırdı
AMERİKA

Subway'de 'mayonez' cinayeti: Çalışanlara kurşun yağdırdı

ABD'de fast food zincirine giden bir müşteri, sandviçine fazla mayonez sıkıldığı için çalışanlara ateş açtı. Bir çalışanın öldüğü saldırıda bir çalışan ise ağır yaralandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Subwayde mayonez cinayeti: Çalışanlara kurşun yağdırdı
Subway (Arşiv)

Atlanta Polis Departmanı, Northside ve Markham St.'nin kesiştiği noktada bulunan bir benzin istasyonundan 26 Haziran'da saat 18.30 sıralarında silahlı saldırı çağrısı aldı.

26 yaşındaki adı açıklanmayan bir kadın vurularak öldürüldü. Jada Statum adlı çalışansa ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Polis, 24 yaşındaki Jada Statum'un, 5 yaşındaki oğlunun gözü önünde vurulduğunu ve durumunun kritik olduğunu açıkladı.

WSB Tv2'nin haberine göre, silahlı saldırının sebebi ise, çalışanın sandviçe çok fazla mayonez koymasıydı.

Dükkanın sahibi Willie Glenn, şöyle konuştu:

"İnanın ya da inanmayın, yaşananlar sandviçte çok fazla mayonez olmasıyla ilgili. Saldırgan gerginliği artırmaya karar verdi ve o andan itibaren kıyamet koptu. Sandviçte onu fazlasıyla üzen bir sorun vardı ki öfkesini buradaki iki çalışandan çıkarmaya karar verdi. Herkes silah taşımak istiyor. Herkes birini silahla korkutmak istiyor. Dışarısı korkutucu."

Saldırı anına ilişkin görüntüler inceleniyor.

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