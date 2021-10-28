Sudan 6 ülkedeki büyükelçilerini görevden aldı: Aralarında ABD de var

Sudan devlet televizyonunun haberine göre, ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ABD, Fransa, Katar, Çin, Belçika ve İsviçre'deki büyükelçilerini görevden aldı.
Büyükelçiler sivil hükümete desteğini açıklamışlardı
- Ordunun 25 Ekim'deki OHAL ilanı ve hükümeti feshetmesinin ardından Sudan'ın ABD, Fransa, Çin, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Belçika ve İsviçre'nin de aralarında olduğu 12 ülkedeki büyükelçisi, yayımladıkları ortak açıklamayla askeri müdahaleyi kınamış ve sivil hükümete desteklerini dile getirmişti.
Açıklamada, "Askeri darbeyi en şiddetli biçimde kınıyor, uluslararası toplumun tutumunu memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.