Dünya Sudan 6 ülkedeki büyükelçilerini görevden aldı Aralarında ABD de var
AFRİKA

Sudan 6 ülkedeki büyükelçilerini görevden aldı: Aralarında ABD de var

Sudan'da ordunun olağanüstü hal (OHAL) ilanı sonrasında, ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, ABD'nin de aralarında bulunduğu 6 ülkedeki büyükelçileri geri çektiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Sudan 6 ülkedeki büyükelçilerini görevden aldı: Aralarında ABD de var
Abdulfettah el-Burhan

Sudan devlet televizyonunun haberine göre, ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ABD, Fransa, Katar, Çin, Belçika ve İsviçre'deki büyükelçilerini görevden aldı.

Büyükelçiler sivil hükümete desteğini açıklamışlardı

  • Ordunun 25 Ekim'deki OHAL ilanı ve hükümeti feshetmesinin ardından Sudan'ın ABD, Fransa, Çin, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Belçika ve İsviçre'nin de aralarında olduğu 12 ülkedeki büyükelçisi, yayımladıkları ortak açıklamayla askeri müdahaleyi kınamış ve sivil hükümete desteklerini dile getirmişti.

Açıklamada, "Askeri darbeyi en şiddetli biçimde kınıyor, uluslararası toplumun tutumunu memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

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