Sudan 6 ülkedeki büyükelçilerini görevden aldı: Aralarında ABD de var

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Şebnem Şirin'in katili Furkan Zıbıncı tutuklandı: İlk ifadesi ortaya çıktı

Denizli’de gıda mühendisi olan 23 yaşındaki kız arkadaşı Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren zanlı Furkan Zıbıncı adliyeye sevk edildi. Gasp ve cinsel istismar olmak üzere 6 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan zanlı, mahkemedeki ilk ifadesinde yaşananları hatırlamadığını, Şebnem Şirin’in evlenmek istediğini kendisinin ise reddettiğini öne sürdü. Katil zanlısı Zıbıncı, "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.