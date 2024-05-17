Sudan acil yardım bekliyor

Birleşmiş Milletler'in (BM) şubat ayı raporuna göre yerinden edilen insan sayısı 8,1 milyon, hayatını kaybeden sivil sayısı en az 13 bin 900, yardıma muhtaç insan sayısı ise 24,8 milyona ulaştı. Sudan, savaşın uzaması ve insani durumun daha da kötüleşmesine rağmen uluslararası kamuoyu gündeminde yer almıyor. Bölgede çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı Sudan Temsilciliği Sorumlusu Faruk Erkılıç, “Sudanlıların yüzde 80'inden fazlasına sağlık hizmeti verilemiyor ve eğitim sistemi tamamen durmuş durumda. Gıdaya erişim ve normal hayatın devam etmesi çok zor. 19 milyon çocuk eğitim alamıyor. Özellikle kadın ve çocuklar güvensiz bir ortamdalar. Süreç her geçen gün ciddiyetini artırıyor. Salgın hastalıklar var" dedi.