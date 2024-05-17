Sudan acil yardım bekliyor

Birleşmiş Milletler'in (BM) şubat ayı raporuna göre yerinden edilen insan sayısı 8,1 milyon, hayatını kaybeden sivil sayısı en az 13 bin 900, yardıma muhtaç insan sayısı ise 24,8 milyona ulaştı. Sudan, savaşın uzaması ve insani durumun daha da kötüleşmesine rağmen uluslararası kamuoyu gündeminde yer almıyor. Bölgede çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı Sudan Temsilciliği Sorumlusu Faruk Erkılıç, “Sudanlıların yüzde 80'inden fazlasına sağlık hizmeti verilemiyor ve eğitim sistemi tamamen durmuş durumda. Gıdaya erişim ve normal hayatın devam etmesi çok zor. 19 milyon çocuk eğitim alamıyor. Özellikle kadın ve çocuklar güvensiz bir ortamdalar. Süreç her geçen gün ciddiyetini artırıyor. Salgın hastalıklar var" dedi.
SAĞLIK SİSTEMİ TAMAMEN ÇÖKTÜ
Kronik hastalığı olanların tedavi göremediği için öldüğünü belirten Erkılıç, “Sağlık sistemi neredeyse çöktüğü için kolera vakaları hızla artıyor. Kriz bölgelerinde çok acı tablolar yaşanıyor. Dünya Gıda Programı'nın (WHO) şubat ayı raporlarına göre 11 eyaletteki 60 bölgede, 10 bin 730 kolera vakası bildirildi ve 296 vaka ölümle sonuçlandı. Sudan genelinde sağlık sisteminin %80’i devre dışı kaldığı için vaka sayısı gittikçe artıyor. Güvenlik eksikliği, yağma vakaları, bürokratik engeller, yakıt sıkıntısı ve şebeke sorunlarından dolayı insani yardımların bölgelere ulaşması zorlaşıyor” diye konuştu. Erkılıç, açıklamasında ayrıca, “Savaşın başından beri 8,1 milyon insan yerinden edildi ve bunların 1,76 milyonu Sudan dışına göç etti. Kalanları ise Sudan’ın 18 eyaletinde, 6.771 kamp noktasına dağıldı" bilgisini de paylaştı.