Dünya Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalodan Türkiyeye teşekkür
AFRİKA

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalo'dan Türkiye'ye teşekkür

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalo, "Türkiye halkına ve devletine zor zamanlarda bize verdikleri destek için özellikle teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalodan Türkiyeye teşekkür
Muhammed Hamdan Dagalo

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalo ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Oktay ve Dagalo arasında baş başa gerçekleşen görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmelere geçildi.

Heyetler arası görüşmelere, Türkiye tarafından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sudan tarafından, Tarım ve Orman Bakanı Altahir İsmail Muhammed Harbi, Hayvan Kaynakları Bakanı Hafız İbrahim Abdelnabi, Ulaştırma Bakanı Merghani Musa Hamad, Şehircilik, Yol ve Köprü Bakanı Abdallah Yahya Ahmed katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Sudan ile işbirliğimizi ve ilişkilerimizi güçlü şekilde devam ettirme konusunda mutabakata vardık" ifadesini kullandı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalo da, "Türkiye halkına ve devletine zor zamanlarda bize verdikleri destek için özellikle teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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