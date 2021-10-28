Dünya Sudan ordusu hakkında çarpıcı iddia Harekete geçmeden önce ABD temsilcisinin gitmesi beklendi
AFRİKA

Sudan ordusu hakkında çarpıcı iddia: Harekete geçmeden önce ABD temsilcisinin gitmesi beklendi

Sudan'da Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, Başbakan Abdullah Hamduk'un gözaltına alınması emrini vermek için ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman'ın ülkeden ayrılmasını beklediği ileri sürüldü. Öte yandan ABD yönetimi, askeri müdahale sonrası Sudan ordusunun böyle bir girişime kalkışacağı bilgisine sahip olmadıkları açıklaması yapmıştı.

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Haber Merkezi AA
Sudan ordusu hakkında çarpıcı iddia: Harekete geçmeden önce ABD temsilcisinin gitmesi beklendi
Abdulfettah el-Burhan

Foreign Policy dergisinin haberine göre, Orgeneral Burhan, 25 Ekim'de ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman'ın uçağı kalktıktan 1 saat sonra Hamduk ve diğer üst düzey yetkililerin gözaltına alınması emrini verdi.

  • Sudanlı askeri liderler, 24 Ekim'de bir araya geldikleri Feltman'a Başbakan Hamduk'un kabineyi değiştirmesini istediklerini açıkça söyledi. Feltman ise aynı toplantıda, liderleri demokratik dönüşüme müdahale edilmemesi için uyardı.

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ABD 'bilgimiz yok' demişti

ABD yönetimi, askeri müdahale sonrası Sudan ordusunun böyle bir girişime kalkışacağı bilgisine sahip olmadıkları açıklaması yapmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, tepki olarak Sudan'a yapılacak 700 milyon dolarlık yardımı askıya aldıklarını duyurmuştu.

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OHAL ilan edildi

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, Hamduk'un dün akşam serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı. Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

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