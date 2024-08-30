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Dünya

Sudan'daki sellerde ölenlerin sayısı 173'e ulaştı

Sudan Sağlık Bakanlığı, haziran ayından bu yana ülkenin 11 eyaletinde etkili olan sağanaklar nedeniyle oluşan sellerden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 173'e çıktığını bildirdi.

09:57 - 30/08/2024 Cuma
AA
Foto: AFP
Foto: AFP

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkedeki aşırı yağışlar ve ardından oluşan sellerin 170 binden fazla kişiyi etkilediği belirtildi.


Açıklamada, sellerden dolayı yaşamını yitirenlerin sayısının 173'e ve yaralı sayısının 505'e ulaştığı, 18 bin 665 evin tamamen, 14 bin 947 evin ise kısmen çöktüğü kaydedildi.


Sudan'da temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde yaşanan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

Kolera salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e çıktı

Açıklamada ayrıca ülkedeki kolera salgınından dolayı ölenlerin sayısının 71'e yükseldiği ifade edildi. Vaka sayısının 1696'ya çıktığı bilgisi verilen açıklamada, gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı.


Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması, insanların hayatını daha çok zorlaştırıyor.

#kolera salgını
#Sel Felaketi
#Sudan
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