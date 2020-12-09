Sudan’dan 1.200 asker Libya’ya gönderildi

Libya’da Hafter’e silah ve paralı asker desteğini gösteren önemli bir belge ele geçirildi. Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Hamdan Dagalo’ya hitaben Güney Darfur Bölgesi Askeri İşler Dairesi Başkanı Hamid Cuma Adam’ın gönderdiği resmi yazıda, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin elebaşı Hafter’in, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) destek talebi üzerine Sudanlı 1200 milisin bölgeye gönderildiği ortaya çıktı. Dagalo’nun 23 Ekim 2020 tarihli talimatı üzerine kaleme alınan 6 Kasım 2020 tarihli yazıda, “Niyala kampından Al Jufrah üssüne 1200 askerin gönderilmesini doğruluyor, Benğari’deki cesur askerlerimizin hazır olduğunu, ayrıca Libya ve BAE’nin askeri tertibat, güvenlik ve mali konularda sağladığı anlaşma baz alınarak gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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BAE’DEN DESTEK SÖZÜ

Libya’daki kirli pazarlığı gözler önüne seren mektup, ülkede barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabaların sürdüğü bir ortamda, Hafter’in tahkimatlarını arttırdığını ortaya koydu. Mektup, aynı zamanda BAE’nin Libya’daki savaşta Hafter’e yatırım yaparak gayrimeşru güçleri desteklemek üzere kurduğu kirli ittifak ve yürütülen gizli pazarlıkların da kanıtı oldu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sudan’dan milis gönderilmesi Hafter’in BAE’den destek talebi üzerine gündeme geldi. BAE’li yetkililer güçlerini Libya’ya göndermesi karşılığında Dagalo’ya mali ve askeri destek sözü verdi. Dagalo da Libya’ya 2 tugay asker göndermeyi kabul etti. Ortaya çıkan belge, Dagalo’nun “Paralı asker değiliz. Libya’da Sudanlı paralı askerler ve Cancavid milislerinin varlığının iddia edilmesi yanlış ve temelsizdir” sözlerini de yalanlamış oldu.

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UBARİ’YE ONLAR SALDIRDI

Güvenlik kaynakları, Dagalo’nun özellikle Mısır, Suudi Arabistan ve BAE ile olan yakın ilişkileriyle tanındığını belirtirken, Dagalo’ya bağlı birliklerin daha önce de Yemen’de gerçekleştirilen Kararlılık Fırtınası operasyonuna katılarak Husilere karşı savaştığını kaydetti. Kaynaklar, Libya’nın güneyindeki aşiretlerin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin yanında yer alacağını açıklamasından sonra Ubari kentinde ordu karargahına düzenlenen saldırının, Hafter’e gönderilen Sudanlı milislerce yapılmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Dava yolda