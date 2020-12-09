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Sudan’dan 1.200 asker Libya’ya gönderildi: Libya'da son durum ne?

Sudan’dan 1.200 asker Libya’ya gönderildi

BAE’den destek isteyen Hafter’e Sudanlı 1200 milis gönderilmiş. Ortaya çıkan resmi belge gizli pazarlığı ispatladı. BAE’nin mali ve askeri destek sözü karşılığında Sudan, Hafter’e 2 tugay asker göndermiş. Uburi’deki saldırıları bu milislerin gerçekleştirdiği belirtilirken, BM nezdinde Hafter ve Zayed’in de aralarında bulunduğu 10 kişiye insan kaçakçılığından dava açılacak.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Hafter
Hafter

Libya’da Hafter’e silah ve paralı asker desteğini gösteren önemli bir belge ele geçirildi. Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Hamdan Dagalo’ya hitaben Güney Darfur Bölgesi Askeri İşler Dairesi Başkanı Hamid Cuma Adam’ın gönderdiği resmi yazıda, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin elebaşı Hafter’in, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) destek talebi üzerine Sudanlı 1200 milisin bölgeye gönderildiği ortaya çıktı. Dagalo’nun 23 Ekim 2020 tarihli talimatı üzerine kaleme alınan 6 Kasım 2020 tarihli yazıda, “Niyala kampından Al Jufrah üssüne 1200 askerin gönderilmesini doğruluyor, Benğari’deki cesur askerlerimizin hazır olduğunu, ayrıca Libya ve BAE’nin askeri tertibat, güvenlik ve mali konularda sağladığı anlaşma baz alınarak gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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BAE’DEN DESTEK SÖZÜ

  • Libya’daki kirli pazarlığı gözler önüne seren mektup, ülkede barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabaların sürdüğü bir ortamda, Hafter’in tahkimatlarını arttırdığını ortaya koydu. Mektup, aynı zamanda BAE’nin Libya’daki savaşta Hafter’e yatırım yaparak gayrimeşru güçleri desteklemek üzere kurduğu kirli ittifak ve yürütülen gizli pazarlıkların da kanıtı oldu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sudan’dan milis gönderilmesi Hafter’in BAE’den destek talebi üzerine gündeme geldi. BAE’li yetkililer güçlerini Libya’ya göndermesi karşılığında Dagalo’ya mali ve askeri destek sözü verdi. Dagalo da Libya’ya 2 tugay asker göndermeyi kabul etti. Ortaya çıkan belge, Dagalo’nun “Paralı asker değiliz. Libya’da Sudanlı paralı askerler ve Cancavid milislerinin varlığının iddia edilmesi yanlış ve temelsizdir” sözlerini de yalanlamış oldu.

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UBARİ’YE ONLAR SALDIRDI

Güvenlik kaynakları, Dagalo’nun özellikle Mısır, Suudi Arabistan ve BAE ile olan yakın ilişkileriyle tanındığını belirtirken, Dagalo’ya bağlı birliklerin daha önce de Yemen’de gerçekleştirilen Kararlılık Fırtınası operasyonuna katılarak Husilere karşı savaştığını kaydetti. Kaynaklar, Libya’nın güneyindeki aşiretlerin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin yanında yer alacağını açıklamasından sonra Ubari kentinde ordu karargahına düzenlenen saldırının, Hafter’e gönderilen Sudanlı milislerce yapılmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Dava yolda

  • Hafter saflarında savaşan paralı askerlerin tedarikinde BAE’nin üstlendiği misyon, daha önce de çok kez gündeme gelmişti. Geçtiğimiz Mayıs ayında Hafter BAE’den destek istemiş, Muhammed bin Zayed, Sudan-Çad hattında paralı asker arayışına girişmişti. Sudanlı gençlerin BAE merkezli “Black Shield” şirketi tarafından Libya’da iş vaadiyle dolandırıldıkları gerekçesiyle bölgesel ve uluslararası mahkemelerde dava açılacağı açıklandı. Başvuranların BAE’de yoğun askeri eğitimden geçip Libya’da Hafter saflarına gönderildiği ortaya çıktı. Sudan vatandaşlarının hukuk müşaviri Omar El-Abed, Sudanlı gençlerin Libya’da paralı asker gibi kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, Hafter ve Muhammed bin Zayed’in de aralarında bulunduğu BAE, Sudan ve Libya’dan 10 kişiye insan kaçakçılığından dava açacaklarını duyurdu. BM yaptırım komisyonu ile temasa geçildiği belirtildi. Davaya ilişkin rapor 10 Ocak 2021’de yayımlanacak.
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