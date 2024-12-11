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Süleyman Şah artık özgür

Süleyman Şah artık özgür

Burak Doğan
04:0011/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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2015 yılında Eşme'ye taşınan Süleyman Şah'ın naaşının bulunduğu Karakozak Suriye Milli Ordusutarafından PKK/ YPG’li teröristlerden temizledi.
2015 yılında Eşme'ye taşınan Süleyman Şah'ın naaşının bulunduğu Karakozak Suriye Milli Ordusutarafından PKK/ YPG’li teröristlerden temizledi.

Suriye Milli Ordusu (SMO) Süleyman Şah Türbesi'nin eskiden bulunduğu Halep’in kuzeyindeki Karakozak’ı PKK/YPG’li teröristlerden temizledi. Türbe, 2015 yılında terör örgütü DEAŞ tehdidi nedeniyle buradan yine Suriye toprakları içerisinde bulunan Eşme köyüne taşınmıştı. SMO’nun Karakozak Köprüsü’nü almasıyla birlikte türbenin yeniden Karakozak’a taşınması bekleniyor.

Terör örgütü PKK/YPG varlığını Halep iline bağlı Münbiç’ten kazıyan Suriye Milli Ordusu (SMO), Süleyman Şah Türbesi’nin bulunduğu Karakozak'ı teröristlerden temizledi. Böylece naaşın yeniden eski yerine taşınmasının önü açılmış oldu. SMO’nun ilerleyişi hızla devam ediyor. ABD destekli PKK/YPG kontrolünde bulunan Münbiç, önceki gün SMO’nun başarılı operasyonuyla terörden arındırıldı.


ARAMA TARAMA SÜRÜYOR

SMO, işgalden kurtardığı bölgede arama tarama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Münbiç sokaklarında devriye gezen SMO birlikleri, yerleşim yerlerindeki binalar ile kırsal bölgelerdeki yollarda PKK/YPG'nin kurduğu bomba tuzaklarıyla mayınları tespit ve imha çalışmaları yürütüyor.


KARAKOZAK DA TEMİZLENDİ

Yeni Şafak’ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, SMO güçleri PKK/YPG’nin kontrolünde bulunan Karakozak Köprüsü’nü de ele geçirdi. Köprünün terörden temizlenmesiyle bölgede bulunan Süleyman Şah Türbesi de özgürleştirilmiş oldu. Türbe, 2015 yılında terör örgütü DEAŞ’ın yoğun saldırıları nedeniyle risk altına girmişti. Bu yüzden tarihi türbe, 39 tank, 57 zırhlı araç, 100 araç ve 572 personelin yer aldığı büyük bir operasyonla Türkiye-Suriye sınırındaki Eşme’ye taşınmıştı.


YENİ HEDEF RAKKA

Münbiç ile Ayn el-Arab’ı birbirine bağlayan stratejik Karakozak Köprüsü, PKK/YPG’nin kontrolünde bulunan Fırat Nehri üzerindeki kilit noktalardan biri olarak görülüyordu. SMO tarafından düzenlenen harekatla köprü terörden arındırıldı. Bu zaferle Ayn el-Arab ve Ayn İsa’ya giden yollar da SMO güçlerinin ilerleyişine açılmış oldu.


TERÖR KORİDORUNA GEÇİT YOK

PKK/YPG’nin Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye’nin batısında Akdeniz'e ulaşacak bir terör koridoru kurma planında Münbiç'in merkezi bir öneme sahip olduğu biliniyordu. SMO’nun başarıları, bu planı bozarak bölgede önemli bir denge değişikliğine yol açtı.


ŞAH FIRAT'LA EŞME'YE TAŞINDI

Süleyman Şah Türbesi ilk olarak Rakka yakınlarındaki Caber Kalesi'ndeydi. Türbe ve askeri karakol baraj altında kalma tehlikesi nedeniyle 1975'te Ankara ve Şam hükümetlerinin müzakereleri sonucunda vardığı anlaşmayla Halep’e 123, Şanlıurfa’ya 92 km uzaklıktaki Fırat’ın doğu kıyısında yer alan Karakozak köyündeki yaklaşık 10 bin metrekarelik yeni yerine taşındı. 2015’te bölge DEAŞ tehdidi artınca türbe Şah Fırat Operasyonu ile Türkiye sınırına yakınındaki Eşme köyüne taşıdı. Türbede Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk padişahı Osman Gazi’nin dedesi ve Ertuğrul Gazi’nin babası Süleyman Şah ve iki askerinin naaşları bulunuyor.


#Suriye
#Süleyman Şah Türbesi
#Karakozak Köprüsü

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