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Suriye Devlet Başkanı Şara'dan ABD şirketlerine petrol ve doğalgaz daveti

Suriye Devlet Başkanı Şara'dan ABD şirketlerine petrol ve doğalgaz daveti

11:3814/05/2025, Wednesday
Yeni Şafak
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Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ülkesinin enerji sektörünü yeniden inşa etmek amacıyla Amerikan şirketlerini petrol ve doğalgaz yatırımlarına davet etti. Beyaz Saray, açıklamayı teyit etti.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ülkesindeki enerji altyapısını canlandırmak amacıyla uluslararası yatırımcılara kapı araladı. Özellikle Amerikan enerji şirketlerine seslenen Şara, Suriye’nin petrol ve doğalgaz potansiyelini hatırlatarak, yeni iş birliklerine açık olduklarını bildirdi.

Beyaz Saray açıklamayı doğruladı




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