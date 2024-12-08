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Suriye rejimi Şam'da kontrolü büyük ölçüde kaybetti

Suriye rejimi Şam'da kontrolü büyük ölçüde kaybetti

06:068/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
AA
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Suriye rejimi, başkent Şam'da kontrolü büyük ölçüde kaybetti. Rejimin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler giriyor.

Ayrıntılar geliyor..

#Suriye
#Şam
#rejim

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