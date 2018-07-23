Suriye'de 3 ayrı bombalı saldırı

Fırat Kalkanı bölgesinde bu sabah gerçekleştirilen terör saldırılarında 25 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi de yaralandı.

Çobanbey bölgesinde bulunan Aktarin ve Bab Leylim kasabalarında düzenlenen bombalı araç saldırılarında ölenlerin büyük çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.

Bab Leylim Fatih Hastanesi, Aktarin Yerel Meclis binası bölgelerinde yapılan saldırılar eşzamanlı olarak sabah 11.30'da düzenlendi.

ÖSO komutanı Ebu Tayfur Yeni Şafak'a saldırının PKK tarafından düzenlendiğini söyledi.

Muhalif komutan, Afrin-Zeytindalı Harekatı'nın intikamını almak için bu saldırıların yapıldığını ifade etti.