Dünya Suriyede 3 ayrı bombalı saldırı
ORTADOĞU

Suriye'de 3 ayrı bombalı saldırı

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 ayrı bombalı saldırı meydana geldi. Çoğunu kadınların ve çocukların oluşturduğu 25 kişi hayatını kaybetti.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Çobanbey'e bağlı Bab Leylim köyünde bombalı araç saldırısı gerçekleştirildi.
Çobanbey'e bağlı Bab Leylim köyünde bombalı araç saldırısı gerçekleştirildi.

Fırat Kalkanı bölgesinde bu sabah gerçekleştirilen terör saldırılarında 25 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi de yaralandı.

Çobanbey bölgesinde bulunan Aktarin ve Bab Leylim kasabalarında düzenlenen bombalı araç saldırılarında ölenlerin büyük çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.

Bab Leylim Fatih Hastanesi, Aktarin Yerel Meclis binası bölgelerinde yapılan saldırılar eşzamanlı olarak sabah 11.30'da düzenlendi.

ÖSO komutanı Ebu Tayfur Yeni Şafak'a saldırının PKK tarafından düzenlendiğini söyledi.

Muhalif komutan, Afrin-Zeytindalı Harekatı'nın intikamını almak için bu saldırıların yapıldığını ifade etti.

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