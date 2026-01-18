Suriye'de ateşkes ilan edildi: Şara'nın Almanya ziyareti ertelendi

Şara’nın 19 Ocak akşamı Berlin’e gelmesi, 20 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Friedrich Merz ile görüşmesi bekleniyordu. Şara’nın Almanya temaslarında Suriye’nin yeniden imarı için Almanya’nın vereceği katkılar ile Almanya’daki Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine yönelik adımlar ele alınacaktı.