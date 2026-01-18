Suriye'de ateşkes ilan edildi: Şara'nın Almanya ziyareti ertelendi

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün Suriye ordusuna tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes sağlanmasına yönelik anlaşma imzalandı. Bu gelişme nedeniyle Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 19-20 Ocak tarihlerinde Almanya'ya yapacağı ziyaretin ertelendiği bildirildi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın 19-20 Ocak tarihlerinde Almanya’ya gerçekleştireceği ilk ziyaretin Suriye’deki gelişmeler nedeniyle ertelendiği bildirildi.
Alman Hükümet Sözcülüğünden Alman basınına yapılan açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın başkent Berlin’e gerçekleştireceği ziyaretin Suriye’deki son gelişmeler nedeniyle ertelendiği ifade edildi.
Şara’nın 19 Ocak akşamı Berlin’e gelmesi, 20 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Friedrich Merz ile görüşmesi bekleniyordu. Şara’nın Almanya temaslarında Suriye’nin yeniden imarı için Almanya’nın vereceği katkılar ile Almanya’daki Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine yönelik adımlar ele alınacaktı.