Suriye'de düğün kana bulandı: Patlamada onlarca kişi yaralandı

Suriye'de bir düğün sırasında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 33 kişinin yaralandığı bildirildi.
Suriye’nin güneyindeki Dera ilinde bir düğünde meydana gelen patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 33 kişi yaralandı.
Suriye resmi haber Ajansı SANA, Suriye’nin güneyindeki Dera ilinin Abidin köyünde düğün sırasında bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu.
Haberde, düğün sırasında aralarında çocukların da yer aldığı 33 kişinin yaralandığı bildirildi.
Dera Ulusal Hastanesi Müdürü Dr. Nizar Reşdan, patlamanın ardından yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını belirtti.