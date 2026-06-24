Suriye’de geçiş süreci adaleti işliyor

Devrik Esed rejiminin üst düzey isimleri, mahkeme karşısına çıkarılırken sahada da, Tedamun katliamının sorumlusu Emced Yusuf'un yakalanmasının ardından güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla eski rejim yetkililerinin yakalanması hız kazandı. Dün, Mart 2011’de Dera’da devrimin başlamasına sebep olan eski Dera Emniyet Müdürü Atıf Necip, kapalı oturumda ikinci kez hakim karşısına çıktı. Oturumda, özel tanıkların yaşadığı olaylar dinlendi. Bugün ise Beşşar Esed’in kuzeni Vesim Esed yargılanacak. Esed, rejimin uyuşturucu Captagon hapı ticaretinin öne çıkan isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Esed rejiminin müftüsü Ahmed Bedreddin Hassun ise yarın, başkent Şam’da mahkeme karşısına çıkacak. Hassun, Esed rejiminin yüz binlerce Suriyeliyi katlettiği varil bombası saldırılarına fetva veren müftü olarak biliniyor. Bu sebeple Hassun’a, “Varil bombası müftüsü” deniliyor.

Suriye’nin çeşitli şehirlerinde geçtiğimiz hafta geçiş süreci adaleti sürecinin ağır aksak işlediği gerekçesiyle halk protestoları düzenlenmişti. Halep’te ve İdlib’in kuzeybatısındaki Kefr Taharim’de ise savaş suçlarına karıştığı bilinen devrik rejime bağlı iki üst düzey milis lider, halk tarafından linç edilerek öldürülmüştü. Konuya dair Yeni Şafak’a açıklamalarda bulunan Suriye Geçiş Süreci Adaleti Kurulu Başkanı Abdulbasıt Abdullatif, halkın devrik rejim yetkililerinden hesap sorulması talebinin doğal olduğuna vurgu yaparak, “Adaletin sağlanması, kurumsal bir işleyişi gerektirmektedir. Bu da kanun üstünlüğüne dayanan ve ilgili yargı kurumlarının eliyle yürütülen icraatlarla olabilir” dedi. Açıklamasında, Suriye’nin suçlulardan hesap sorma sürecini işlettiğine dikkat çeken Abdullatif, “Tutuklanma ile yargı hükmü arasındaki fark göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tür durumlarda adaletin tam olarak sağlanması için delillerin ortaya konması, tanıkların dinlenmesi ve savunma hakkının tanınması sürecin temiz yürütülmesi için önem arz ediyor. Dolayısıyla sürecin zaman alması normal karşılanmalı” değerlendirmesini yaptı.