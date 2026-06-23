İşgalciler Lübnan’dan çekilecek iddiası

ABD ile İran arasında 28 Şubat’tan beri süren savaşın sonlanması için varılan mutabakatın ardından ateşkes ilan edilen Lübnan’da, ilk kez çatışmasız ve saldırısız iki gün geçerken İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin Lübnan’ın güneyinden kısmen çekileceği bildirildi.
İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, işgalci İsrail ordusunun Lübnan-Suriye sınırındaki Şakif Kalesi dahil, Lübnan’ın güneyindeki bölgelerdeki kuvvetlerini geri çekmeye hazırlandığını bildirdi. Kanalın haberine göre, İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin İsrail-Lübnan sınırından 10 kilometre derinlikte belirlenen Sarı Bölge’ye çekilmesi değerlendiriliyor. İsrailli yetkililer, Lübnan'ın güneyinde işgal edilen "Sarı Hat" bölgesinin "kırmızı çizgi" olarak görüldüğünü savundu. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesi yönünde ABD'nin talebi olmadığını ileri süren İsrailli yetkililer, bölgeden çekilme konusunun "dış baskıların değil, Lübnan hükümetiyle müzakereler çerçevesinde" yapılacağını iddia etti. İsrailli yetkililer, "Sarı Hat" bölgesindeki kontrolün devam etmesinin İsrail'in kuzeyindeki beldelerin korunması ve Lübnan ile yürütülen müzakerelerde kozların bırakılmaması açısından Tel Aviv yönetimi için gerekli görüldüğünü ifade etti.
BİR HAFTADA ÜÇ “ÇEKİLMEYECEĞİZ” AÇIKLAMASI
İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinden çekileceğine dair raporlar artarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, son bir hafta üçüncü kez İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinden çekilmeyeceğine dair açıklama yaptı. Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki Yahudi yerleşimleri korumaya devam edeceklerini ve güvenlik durumu gerektirdikçe Lübnan’ın güneyinden çekilmeyeceklerini söyledi. İsrail askerlerinin Lübnan’ın güneyinde tam bir operasyonel özgürlüğe sahip olduğunu öne süren Netanyahu, ABD yönetiminin ateşkes baskılarına atıfla, “Bu konuda İsrail ordusuna yönelik hiçbir kısıtlama yoktur” diye konuştu. Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail’in kendisini savunma hakkı olduğunu belirterek, “Ancak bunu kontrolden çıkmadan belli bir mekanizma içinde yapmalılar” dedi.
Şara: Hizbullah’la masaya otururuz
- Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, son dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın sık sık Lübnan’a müdahale etmesi yönünde yaptığı açıklamaların ardından ikinci kez bunu yapmayacağını ilan etti. Şara, El-Meşhed televizyonuna verdiği röportajda, ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarının “Suriye yarın Lübnan’a müdahale edecek şeklinde yanlış anlaşıldığını” belirterek sorunların diyalogla çözülmesinden yana olduklarını söyledi. Şara, Hizbullah’ın geçmişte devrik Esed rejimi ile birlikte Suriye halkını katlettiğini ve Rus işgalini Suriye’ye çektiğini bu yüzden sebep olduğu yaranın büyük olduğunu hatırlattığı röportajda, “Eğer masaya oturmamız Lübnan ve Suriye halkının çıkarına olacaksa Hizbullah ile masaya otururuz” ifadelerini kullandı.