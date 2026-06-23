İşgalciler Lübnan’dan çekilecek iddiası

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, son dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın sık sık Lübnan’a müdahale etmesi yönünde yaptığı açıklamaların ardından ikinci kez bunu yapmayacağını ilan etti. Şara, El-Meşhed televizyonuna verdiği röportajda, ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarının “Suriye yarın Lübnan’a müdahale edecek şeklinde yanlış anlaşıldığını” belirterek sorunların diyalogla çözülmesinden yana olduklarını söyledi. Şara, Hizbullah’ın geçmişte devrik Esed rejimi ile birlikte Suriye halkını katlettiğini ve Rus işgalini Suriye’ye çektiğini bu yüzden sebep olduğu yaranın büyük olduğunu hatırlattığı röportajda, “Eğer masaya oturmamız Lübnan ve Suriye halkının çıkarına olacaksa Hizbullah ile masaya otururuz” ifadelerini kullandı.