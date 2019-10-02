Dünya Suriyede yeni cephe ABD-PKK ittifakından 400 kilometrelik koridorda savaş hazırlığı
ORTADOĞU

​Suriye'de yeni cephe ABD-PKK ittifakından 400 kilometrelik koridorda savaş hazırlığı

Suriye'de yeni cephe ABD-PKK ittifakından 400 kilometrelik koridorda savaş hazırlığı

Suriye’de 2014 yılından bu yana ittifak halinde olan ABD güçleri ve PKK terör örgütü Haseke - Tenef hattında savaş hazırlığı yapıyor. Hedef, Badiye Çölü, Suhne, Kebacib, Arak, El Bukemal, Haseke, Deir el Zor ve Rakka bölgelerinde bulunan Suriye Ordusu ve İran güçlerinin varlığını sona erdirmek.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Suriye'de Deir el Zor ve Haseke bölgesi.
Suriye'de Deir el Zor ve Haseke bölgesi.

Tenef ve Haseke arasında kalan bölgeyi kontrol etmek isteyen ABD-PKK ittifakı bu kapsamda 35 bin kişilik ordu hazırlıyor. Yeni cephenin açılması konusunda Türkiye ile 470 kilometrelik kuzey koridoru ve Fırat’ın doğusu ile ilgili işleyen diplomatik süreç belirleyici olacak. Deir el Zor Eski Askeri Meclis Başkanı Feyyaz Esmer, ABD ve Körfez ittifakının bölge Aşiretlerini İran’a karşı kışkırtarak sonuç almak istediğini söyledi. Fayez Esmer, Deir el Zor bölgesin de askeri hareketliliğin ciddi oranda arttığını ve İran destekli milislere ait noktaların sistematik saldırı altında olduğunu belirtti.

İKİ CEPHEDEN EŞZAMANLI SALDIRI PLANI

Rakka, Deir el Zor ve Haseke’den 25 bin kişilik güçle saldırı planı yapan PKK-ABD ittifakı, Ürdün sınırında yer alan Tenef ABD Üssü’nden de güney cephesini açarak kıskaç taktiği ile İran güçleri ve Esed askerlerini bölgeden çıkarmayı hedefliyor. Tenef cephesinin idaresi için Esed Ordusu’ndan ayrılarak Mısır’a yerleşen General Hüsam el Avvak ile anlaşan Pentagon, Rakka, Deir el Zor, Haseke bölgeleri için Suriyeli muhalif grup komutanları ile gizli görüşmeler yürütüyor.

General Hüsam el Avvak.

Tenef ( Güney) cephesinde Hüsam Hüsam el Avvak’ın yardımcılığına ise Suriye Ordusu’ndan ayrılan Yarbay Muhanned el Tanna getirildi. Yeni Şafak'a bilgi veren askeri kaynaklar, Güney cephesinde 6 binden fazla asker olduğunu ve operasyon için Eylül ayı içerisinde Amman'da 2 ayrı gizli toplantı düzenlendiğini belirtiyorlar. Pentagon ve CIA, Hatay, Şanlıurfa, Kilis, Fırat Kalkanı, İdlib ve Afrin’de bulunan bazı muhalif komutanlara bize katılın teklifi götürdü.

Suriye sınırında PKK tüneli
OYNAT 02:09
Suriye sınırında PKK tüneli
Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK/PYD'nin kazdığı Suriye'ye açılan bir tünel bulundu. Türkiye-Suriye sınırındaki tünelin, Suriye'nin Kamışlı şehrindeki PKK/PYD'li teröristleri ve mühimmatları Nusaybin'e aktarmak amacıyla kazıldığı belirlendi.

ÖZERK ARAP BÖLGE VAADİ

PKK’nın Deir el Zor’a atadığı sözde bölge sorumlusu Polat Can, Rakka’dan sorumlusu Amude kod adlı terörist ve Haseke elebaşısı Nuri Mahmud, 3 ayı aşkın süredir bölge genelinde çalışma yürütüyor. BAE ve Suudi istihbarat görevlilerinin de destek verdiği PKK elebaşıları ile aşiret liderleri arasında bir çok görüşme gerçekleşti. Görüşmeler ABD'ye ait Üslerde ve ABD'li yetkililer gözeteminde yapılıyor.

Nuri Mahmut.

Yeni Şafak’a bölgeden bilgi veren bazı aşiret sorumluları ABD-BAE-Suudi Arabistan ve PKK ortaklığı ile gerçekleşen görüşmede kendilerinden İran’ın El Bukemal-Şam bağlantısını kesme konusunda destek istendiğini doğruladı. Yeni Şafak’a konuşan aşiret liderleri, Centcom ve Körfez ülke temsilcileri ile PKK elebaşıları bize İran’a bağlı unsurların bölgeden temizlenmesi sonrası Rakka ve Deir el Zor’da bulunan PKK militanlarının tamamen çekileceği sözü verdiler. Petrol payımızın en az yüzde 30 oranda artırılması ve yöneticileri, polis ve askerleri tamamen Araplardan müteşekkil özerk bölge sözleri verildi’ ifadelerini kullandılar.

PKK’nın Deir el Zor’a atadığı sözde bölge sorumlusu Polat Can.

ABD MAŞA KULLANARAK SONUÇ ALMAK İSTİYOR

İran’ın yalnızca Deir el Zor bölgesinden ibaret bir gücü yok diyen Deir el Zor Askeri Meclisi Eski Başkanı Fayez el Esmer, Hama, Halep, İdlib, Şam, Lazkiye ve Humus bölgelerinde de kayda değer güç bulundurduğuna dikkat çekti. Fayez el Esmer, ABD İran’a açık savaş ilanından kaçınacak. Bölgede konuşlu askerlerinin mevcut sayısı zaten böyle bir savaş için yeterli değil. Bunun yerine maşa kullanarak sonuç almak isteyecek. Orta ve uzun vadede İran ve ABD arasında çatışmanın kaçınılmaz olduğu ortada’ diye konuştu. Fayez el Esmer DEAŞ’ın varlığının stratejik önemine dikkat çekti ve Hecin-Bagoz bölgelerinden çöle taşınan terör örgütü militanlarının artan faaliyetleri misyonlarının bitmediğine işaret’ diye konuştu.

İRAN MEVZİLERİ VURULUYOR

Son 20 günlük dönemde İran destekli militanlara ait 7 karargah havadan vuruldu. Bölge kaynakları, 40'tan fazla Şii milisin öldüğünü bildiriyor. Öte yandan Tedmur-El Bukemal koridorunda Irak'tan Şam'a giden bir çok rejim ve İran destekli milis konvoyuna DEAŞ militanları tarafından saldırı düzenlendi. Sonuncusu Suhne'de gerçekleşen saldırılarda 70'ten fazla Esed askeri ve İran destekli milis öldü. Çok sayıda silah ve bol miktarda mühimmata DEAŞ el koydu. Suriye genelinde Kasım Süleymani komutasında savaşan İran destekli militan sayısının 50 binden fazla olduğunu bildiriliyor.

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